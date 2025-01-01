DatabaseExport

Экспортирует таблицу или результат выполнения SQL-запроса в CSV-файл. Файл создается в кодировке UTF-8.

long DatabaseExport(

int database,

const string table_or_sql,

const string filename,

uint flags,

const string separator

);

Параметры

database

[in] Хендл базы данных, который получен в DatabaseOpen().

table_or_sql

[in] Имя таблицы или текст SQL-запроса, результаты которого будут экспортированы в указанный файл.

filename

[in] Имя файла для экспорта данных. Путь задается относительно папки MQL5\Files.

flags

[in] Комбинация флагов из перечисления ENUM_DATABASE_EXPORT_FLAGS.

separator

[in] Разделитель данных. Если указан NULL, то в качестве разделителя будет использоваться символ табуляции '\t'. Пустая строка "" считается допустимым разделителем, но полученный CSV-файл не может быть прочитан как таблица – это будет набор строк.

Возвращаемое значение

Возвращает количество экспортированных записей или отрицательное значение в случае ошибки. Для получения кода ошибки используйте GetLastError(), возможные ответы:

ERR_INTERNAL_ERROR (4001) – критическая ошибка исполняющей системы;

ERR_INVALID_PARAMETER (4003) – путь к файлу базы содержит пустую строку или выставлена несовместимая комбинация флагов;

ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (4004) - недостаточно памяти;

ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED(4014) – указанный пайп не разрешён;

ERR_PROGRAM_STOPPED(4022) – операция отменена (произошла остановка MQL программы);

ERR_WRONG_FILENAME (5002) - некорректное имя файла;

ERR_TOO_LONG_FILENAME (5003) - абсолютный путь к файлу превысил максимальную длину;

ERR_CANNOT_OPEN_FILE(5004) – ошибка открытия файла на запись;

ERR_FILE_WRITEERROR(5026) – ошибка записи в файл;

ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) – внутренняя ошибка базы данных;

ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) - невалидный хендл базы данных;

ERR_DATABASE_QUERY_PREPARE(5125) – ошибка создания запроса;

ERR_DATABASE_QUERY_NOT_READONLY – разрешен только запрос на чтение.

Примечание

Если экспортируются результаты запроса, то SQL-запрос должен начинаться с "SELECT" или "select". Другими словами, SQL-запрос не может изменять состояние базы данных, в противном случае DatabaseExport() завершится ошибкой.

Строковые значения в базе данных могут содержать символ перевода ('\r' или '\r

' ), а также символ разделителя значений, заданный в параметре separator. В этом случае нужно обязательно использовать флаг DATABASE_EXPORT_QUOTED_STRINGS в параметре flags. При наличии этого флага все выводимые строки будут заключены в двойные кавычки, если же в строке содержится двойная кавычка, то она будет заменена на две двойные кавычки.

ENUM_DATABASE_EXPORT_FLAGS

Идентификатор Описание DATABASE_EXPORT_HEADER Выводить имена полей в первой строке DATABASE_EXPORT_INDEX Выводить номера строк DATABASE_EXPORT_NO_BOM Не вставлять метку BOM в начале файла (по умолчанию BOM вставляется) DATABASE_EXPORT_CRLF Для переноса строки использовать CRLF (по умолчанию LF) DATABASE_EXPORT_APPEND Дописывать данные в конец существующего файла (по умолчанию файл перезаписывается). Если файл не существует, то он будет создан. DATABASE_EXPORT_QUOTED_STRINGS Выводить строковые значения в двойных кавычках. DATABASE_EXPORT_COMMON_FOLDER CSV-файл будет создан в общей папке всех клиентских терминалов \Terminal\Common\File.

Пример:

input int InpRates=100;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

MqlRates rates[];

//--- запомним время старта перед получением баров

ulong start=GetMicrosecondCount();

//--- запросим последние 100 баров на тайфрейме H1

if(CopyRates(Symbol(), PERIOD_H1, 1, InpRates, rates)<InpRates)

{

Print("CopyRates() failed,, Error ", GetLastError());

return;

}

else

{

//--- сколько баров и за какое время получили

PrintFormat("%s: CopyRates received %d bars in %d ms ",

_Symbol, ArraySize(rates), (GetMicrosecondCount()-start)/1000);

}

//--- составим имя файла для хранения базы данных

string filename=_Symbol+"_"+EnumToString(PERIOD_H1)+"_"+TimeToString(TimeCurrent())+".sqlite";

StringReplace(filename, ":", "-"); // символ ":" запрещен в названиях файлов

//--- открываем/создаем базу данных в общей папке терминалов

int db=DatabaseOpen(filename, DATABASE_OPEN_READWRITE|DATABASE_OPEN_CREATE|DATABASE_OPEN_COMMON);

if(db==INVALID_HANDLE)

{

Print("Database: ", filename, " open failed with code ", GetLastError());

return;

}

else

Print("Database: ", filename, " opened successfully");



//--- проверим наличие таблицы RATES

if(DatabaseTableExists(db, "RATES"))

{

//--- удалим таблицу RATES

if(!DatabaseExecute(db, "DROP TABLE IF EXISTS RATES"))

{

Print("Failed to drop the RATES table with code ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}

}

//--- создаем таблицу RATES

if(!DatabaseExecute(db, "CREATE TABLE RATES("

"SYMBOL CHAR(10),"

"TIME INT NOT NULL,"

"OPEN REAL,"

"HIGH REAL,"

"LOW REAL,"

"CLOSE REAL,"

"TICK_VOLUME INT,"

"SPREAD INT,"

"REAL_VOLUME INT);"))

{

Print("DB: ", filename, " create table RATES with code ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}

//--- покажем список всех полей в таблице RATES

if(DatabasePrint(db, "PRAGMA TABLE_INFO(RATES)", 0)<0)

{

PrintFormat("DatabasePrint(\"PRAGMA TABLE_INFO(RATES)\") failed, error code=%d at line %d", GetLastError(), __LINE__);

DatabaseClose(db);

return;

}

//--- создадим параметризованный запрос добавления баров в таблицу RATES

string sql="INSERT INTO RATES (SYMBOL,TIME,OPEN,HIGH,LOW,CLOSE,TICK_VOLUME,SPREAD,REAL_VOLUME)"

" VALUES (?1,?2,?3,?4,?5,?6,?7,?8,?9)"; // параметры запроса

int request=DatabasePrepare(db, sql);

if(request==INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("DatabasePrepare() failed with code=%d", GetLastError());

Print("SQL request: ", sql);

DatabaseClose(db);

return;

}

//--- установим значение первого параметра запроса

DatabaseBind(request, 0, _Symbol);

//--- запомним время старта перед добавлением баров в таблицу RATES

start=GetMicrosecondCount();

DatabaseTransactionBegin(db);

int total=ArraySize(rates);

bool request_error=false;

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- устанавливаем значения остальных параметров перед добавлением записи

ResetLastError();

if(!DatabaseBind(request, 1, rates[i].time))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Bar #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

//--- если предыдущий вызов DatabaseBind() прошел успешно, то установим следующий параметр

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 2, rates[i].open))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Bar #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 3, rates[i].high))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Bar #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 4, rates[i].low))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Bar #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 5, rates[i].close))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Bar #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 6, rates[i].tick_volume))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Bar #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 7, rates[i].spread))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Bar #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 8, rates[i].real_volume))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Bar #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}



//--- выполним запрос на вставку записи и проверим на ошибку

if(!request_error && !DatabaseRead(request) && (GetLastError()!=ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA))

{

PrintFormat("DatabaseRead() failed with code=%d", GetLastError());

DatabaseFinalize(request);

request_error=true;

break;

}

//--- сбросим запрос в начальное состояние перед следующим обновлением параметров

if(!request_error && !DatabaseReset(request))

{

PrintFormat("DatabaseReset() failed with code=%d", GetLastError());

DatabaseFinalize(request);

request_error=true;

break;

}

} //--- закончили, прошли по всем барам



//--- как прошли транзакции?

if(request_error)

{

PrintFormat("Table RATES: failed to add %d bars ", ArraySize(rates));

DatabaseTransactionRollback(db);

DatabaseClose(db);

return;

}

else

{

DatabaseTransactionCommit(db);

PrintFormat("Table RATES: added %d bars in %d ms",

ArraySize(rates), (GetMicrosecondCount()-start)/1000);

}

//--- сохраним таблицу RATES в CSV-файл

string csv_filename=Symbol()+".csv";

long saved=DatabaseExport(db, "SELECT * FROM RATES", csv_filename, DATABASE_EXPORT_HEADER|DATABASE_EXPORT_INDEX|DATABASE_EXPORT_COMMON_FOLDER, ";");

if(saved>0)

Print("Table RATES saved in ", Symbol(), ".csv");

else

Print("DatabaseExport() failed. Error ", GetLastError());

//--- закроем файл с базой данных и сообщим об этом

DatabaseClose(db);

PrintFormat("Database: %s created and closed", filename);

}

