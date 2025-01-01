DXContextClearColors

Устанавливает для буфера отрисовки все пиксели в указанный цвет.

bool DXContextClearColors(

int context,

const DXVector& color

);

Параметры

context

[in] Хендл на графический контекст, созданный в DXContextCreate().

color

[in] Цвет для отрисовки.

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает true, иначе false. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Функция DXContextClearColors() может использоваться для очистки буфера цвета перед отрисовкой очередного кадра.