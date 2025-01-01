ДокументацияРазделы
DXContextClearColors

Устанавливает для буфера отрисовки все пиксели в указанный цвет.

bool  DXContextClearColors(
   int              context,      // хендл на графический контекст
   const DXVector&  color         // цвет
   );

Параметры

context

[in]  Хендл на графический контекст, созданный в DXContextCreate().

color

[in]  Цвет для отрисовки.

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает true, иначе false. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Функция DXContextClearColors() может использоваться для очистки буфера цвета перед отрисовкой очередного кадра.