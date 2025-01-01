может быть {40, 100, 320}. Тогда имеем

. Если у нас work_dim=3, и соответственно, массив

local_work_size[]

задает подмножество задач, которые будут выполняться указанным кернелом OpenCL программы. Его размерность равна размерности

work_items[]

и позволяет общее подмножество задач нарезать на более мелкие подмножества без остатков от деления. Фактически, размеры массива

local_work_size[]

должны быть подобраны таким образом, чтобы глобальное множество задач

work_items[]

нарезалось на более мелкие подмножества. В данном примере подойдет

local_work_size[3]={10, 10, 10}

, так как

work_items[40, 100, 320]

без остатка можно собрать из массива

local_items[10, 10, 10]

.