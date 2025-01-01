|
#property script_show_inputs
input int InpYear = 0; // Year
input int InpMonth = 0; // Month
input int InpDay = 0; // Day
input int InpHour = 0; // Hour
input int InpMin = 0; // Minutes
input int InpSec = 0; // Seconds
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- скорректируем введённые значения и запишем их в переменные
int year = (InpYear<1970 ? 1970 : InpYear); // Если год введён меньше, чем 1970, то используется 1970
int month= (InpMonth<1 ? 1 : InpMonth > 12 ? 12 : InpMonth);
int day = (InpDay <1 ? 1 : InpDay > 31 ? 31 : InpDay);
int hour = (InpHour <0 ? 0 : InpHour > 23 ? 23 : InpHour);
int min = (InpMin <0 ? 0 : InpMin > 59 ? 59 : InpMin);
int sec = (InpSec <0 ? 0 : InpSec > 59 ? 59 : InpSec);
//--- выведем введённые значения в журнал
PrintFormat("Entered date and time: %04u.%02u.%02u %02u:%02u:%02u", InpYear, InpMonth, InpDay, InpHour, InpMin, InpSec);
//--- выведем скорректированные введённые значения в журнал
PrintFormat("Corrected date and time: %04u.%02u.%02u %02u:%02u:%02u", year, month, day, hour, min, sec);
//--- запишем входные значения в соответствующие поля структуры
MqlDateTime time_struct={};
time_struct.year= year;
time_struct.mon = month;
time_struct.day = day;
time_struct.hour= hour;
time_struct.min = min;
time_struct.sec = sec;
//--- сконвертируем дату и время из структуры в переменную с типом datetime и
datetime time = StructToTime(time_struct);
//--- выведем результат конвертации из переменной типа структуры MqlDateTime в значение типа datetime
Print("Converted date and time: ",TimeToString(time,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));
/*
результаты, если введены нулевые значения по умолчанию:
Entered date and time: 0000.00.00 00:00:00
Corrected date and time: 1970.01.01 00:00:00
Converted date and time: 1970.01.01 00:00:00
результаты, если введен неправильный день февраля текущего года:
Entered date and time: 2024.02.31 00:00:00
Corrected date and time: 2024.02.31 00:00:00
Converted date and time: 2024.03.02 00:00:00
*/
}