iBarShift

Поиск бара по времени. Функция возвращает индекс бара, в который попадает указанное время.

int iBarShift(

const string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

datetime time,

bool exact=false

);

Параметры

symbol

[in] Символьное имя инструмента. NULL означает текущий символ.

timeframe

[in] Период. Может быть одним из значений перечисления ENUM_TIMEFRAMES. PERIOD_CURRENT означает период текущего графика.

time

[in] Значение времени для поиска.

exact=false

[in] Возвращаемое значение, если бар на указанное время не найден. При значении exact=false iBarShift возвращает индекс ближайшего бара, у которого время открытия меньше указанного (time_open<time). Если такой бар не найден (нет истории раньше указанного времени), то функция вернет -1. Если exact=true, то ближайший бар не ищется и функция iBarShift сразу возвращает -1.

Возвращаемое значение

Индекс бара, в который попадает указанное время. Если для указанного времени бар отсутствует ("дыра" в истории), то функция возвращает -1 или индекс ближайшего бара (в зависимости от параметра exact).

Пример: