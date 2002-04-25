ДокументацияРазделы
Поиск бара по времени. Функция возвращает индекс бара, в который попадает указанное время.

int  iBarShift(
   const string        symbol,          // символ
   ENUM_TIMEFRAMES     timeframe,       // период
   datetime            time,            // время
   bool                exact=false      // режим
   );

Параметры

symbol

[in]  Символьное имя инструмента. NULL означает текущий символ.

timeframe

[in]  Период. Может быть одним из значений перечисления ENUM_TIMEFRAMES. PERIOD_CURRENT означает период текущего графика.

time

[in]  Значение времени для поиска.

exact=false

[in]  Возвращаемое значение, если бар на указанное время не найден. При значении exact=false iBarShift возвращает индекс ближайшего бара, у которого время открытия меньше указанного (time_open<time). Если такой бар не найден (нет истории раньше указанного времени), то функция вернет -1. Если exact=true, то ближайший бар не ищется и функция iBarShift сразу возвращает -1.

Возвращаемое значение

Индекс бара, в который попадает указанное время. Если для указанного времени бар отсутствует ("дыра" в истории), то функция возвращает -1 или индекс ближайшего бара (в зависимости от параметра exact).

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- дата приходится на воскресенье
   datetime time=D'2002.04.25 12:00';
   string symbol="GBPUSD";
   ENUM_TIMEFRAMES tf=PERIOD_H1;
   bool exact=false;
//--- если бара на указанное время нет - iBarShift вернет индекс ближайшего бара
   int bar_index=iBarShift(symbol,tf,time,exact);
//--- проверим код ошибки после вызова iBarShift()
   int error=GetLastError();
   if(error!=0)
     {
      PrintFormat("iBarShift(): GetLastError=%d - запрашиваемая дата %s "+
                  "для %s %s в доступной истории не найдена",
                  error,TimeToString(time),symbol,EnumToString(tf));
      return;
     }
//--- функция iBarShift() выполнена успешно, выведем результаты для exact=false
   PrintFormat("1. %s %s %s(%s): bar index is %d (exact=%s)",
               symbol,EnumToString(tf),TimeToString(time),
               DayOfWeek(time),bar_index,string(exact));
   datetime bar_time=iTime(symbol,tf,bar_index);
   PrintFormat("Time of bar #%d is %s (%s)",
               bar_index,TimeToString(bar_time),DayOfWeek(bar_time));
//--- требуем найти индекс бара на указанное время, если его нет, то получим -1
   exact=true;
   bar_index=iBarShift(symbol,tf,time,exact);
//--- функция iBarShift() выполнена успешно, выведем результаты для exact=true
   PrintFormat("2. %s %s %s (%s):bar index is %d (exact=%s)",
               symbol,EnumToString(tf),TimeToString(time)
               ,DayOfWeek(time),bar_index,string(exact));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает название дня недели                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
string DayOfWeek(const datetime time)
  {
   MqlDateTime dt;
   string day="";
   TimeToStruct(time,dt);
   switch(dt.day_of_week)
     {
      case 0: day=EnumToString(SUNDAY);
      break;
      case 1: day=EnumToString(MONDAY);
      break;
      case 2: day=EnumToString(TUESDAY);
      break;
      case 3: day=EnumToString(WEDNESDAY);
      break;
      case 4: day=EnumToString(THURSDAY);
      break;
      case 5: day=EnumToString(FRIDAY);
      break;
      default:day=EnumToString(SATURDAY);
      break;
     }
//---
   return day;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
/* Результат выполнения
   1. GBPUSD PERIOD_H1 2018.06.10 12:00 (SUNDAY): bar index is 64 (exact=false)
   Time of bar #64 is 2018.06.08 23:00  (FRIDAY)
   2. GBPUSD PERIOD_H1 2018.06.10 12:00 (SUNDAY):bar index is -1 (exact=true)
*/ 