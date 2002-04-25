- Направление индексации в массивах и таймсериях
- Организация доступа к данным
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
iBarShift
Поиск бара по времени. Функция возвращает индекс бара, в который попадает указанное время.
|
int iBarShift(
Параметры
symbol
[in] Символьное имя инструмента. NULL означает текущий символ.
timeframe
[in] Период. Может быть одним из значений перечисления ENUM_TIMEFRAMES. PERIOD_CURRENT означает период текущего графика.
time
[in] Значение времени для поиска.
exact=false
[in] Возвращаемое значение, если бар на указанное время не найден. При значении exact=false iBarShift возвращает индекс ближайшего бара, у которого время открытия меньше указанного (time_open<time). Если такой бар не найден (нет истории раньше указанного времени), то функция вернет -1. Если exact=true, то ближайший бар не ищется и функция iBarShift сразу возвращает -1.
Возвращаемое значение
Индекс бара, в который попадает указанное время. Если для указанного времени бар отсутствует ("дыра" в истории), то функция возвращает -1 или индекс ближайшего бара (в зависимости от параметра exact).
Пример:
|
//+------------------------------------------------------------------+