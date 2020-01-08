copy_rates_from

Получает бары из терминала MetaTrader 5, начиная с указанной даты.

copy_rates_from(

symbol,

timeframe,

date_from,

count

)

Параметры

symbol

[in] Имя финансового инструмента, например, "EURUSD". Обязательный неименованный параметр.

timeframe

[in] Таймфрейм, для которого запрашиваются бары. Задается значением из перечисления TIMEFRAME. Обязательный неименованный параметр.

date_from

[in] Дата открытия первого бара из запрашиваемой выборки. Задается объектом datetime или в виде количества секунд, прошедших с 1970.01.01. Обязательный неименованный параметр.

count

[in] Количество баров, которое необходимо получить. Обязательный неименованный параметр.

Возвращаемое значение

Возвращает бары в виде массива numpy с именованными столбцами time, open, high, low, close, tick_volume, spread и real_volume. В случае ошибки возвращает None, информацию об ошибке можно получить с помощью last_error().

Примечание

Для дополнительной информации смотрите функцию CopyRates().

Возвращаются только данные, дата которых меньше (раньше) или равна указанной. При этом интервал задается и учитывается с точностью до секунды. То есть дата открытия любого бара всегда равна или меньше указанной.

Терминал MetaTrader 5 отдает бары только в пределах истории, доступной пользователю на графиках. Количество баров, которые доступны пользователю, задается в настройках параметром "Макс. баров в окне".

Python при создании объекта datetime использует таймзону локального времени, в то время как терминал MetaTrader 5 хранит время тиков и открытия баров в UTC таймзоне (без смещения). Поэтому, для выполнения функций, использующих время, необходимо создавать datetime в UTC-времени. Данные, полученные из терминала MetaTrader 5, имеют UTC-время.

TIMEFRAME является перечислением с возможными значениями периодов графика

Идентификатор Описание TIMEFRAME_M1 1 минута TIMEFRAME_M2 2 минуты TIMEFRAME_M3 3 минуты TIMEFRAME_M4 4 минуты TIMEFRAME_M5 5 минут TIMEFRAME_M6 6 минут TIMEFRAME_M10 10 минут TIMEFRAME_M12 12 минут TIMEFRAME_M12 15 минут TIMEFRAME_M20 20 минут TIMEFRAME_M30 30 минут TIMEFRAME_H1 1 час TIMEFRAME_H2 2 часа TIMEFRAME_H3 3 часа TIMEFRAME_H4 4 часа TIMEFRAME_H6 6 часов TIMEFRAME_H8 8 часов TIMEFRAME_H12 12 часов TIMEFRAME_D1 1 день TIMEFRAME_W1 1 неделя TIMEFRAME_MN1 1 месяц

Пример:

from datetime import datetime

import MetaTrader5 as mt5

# выведем данные о пакете MetaTrader5

print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)



# импортируем модуль pandas для вывода полученных данных в табличной форме

import pandas as pd

pd.set_option('display.max_columns', 500) # сколько столбцов показываем

pd.set_option('display.width', 1500) # макс. ширина таблицы для показа

# импортируем модуль pytz для работы с таймзоной

import pytz



# установим подключение к терминалу MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())

quit()



# установим таймзону в UTC

timezone = pytz.timezone("Etc/UTC")

# создадим объект datetime в таймзоне UTC, чтобы не применялось смещение локальной таймзоны

utc_from = datetime(2020, 1, 10, tzinfo=timezone)

# получим 10 баров с EURUSD H4 начиная с 01.10.2020 в таймзоне UTC

rates = mt5.copy_rates_from("EURUSD", mt5.TIMEFRAME_H4, utc_from, 10)



# завершим подключение к терминалу MetaTrader 5

mt5.shutdown()

# выведем каждый элемент полученных данных на новой строке

print("Выведем полученные данные как есть")

for rate in rates:

print(rate)



# создадим из полученных данных DataFrame

rates_frame = pd.DataFrame(rates)

# сконвертируем время в виде секунд в формат datetime

rates_frame['time']=pd.to_datetime(rates_frame['time'], unit='s')



# выведем данные

print("

Выведем датафрейм с данными")

print(rates_frame)



Результат:

MetaTrader5 package author: MetaQuotes Software Corp.

MetaTrader5 package version: 5.0.29



Выведем полученные данные как есть

(1578484800, 1.11382, 1.11385, 1.1111, 1.11199, 9354, 1, 0)

(1578499200, 1.11199, 1.11308, 1.11086, 1.11179, 10641, 1, 0)

(1578513600, 1.11178, 1.11178, 1.11016, 1.11053, 4806, 1, 0)

(1578528000, 1.11053, 1.11193, 1.11033, 1.11173, 3480, 1, 0)

(1578542400, 1.11173, 1.11189, 1.11126, 1.11182, 2236, 1, 0)

(1578556800, 1.11181, 1.11203, 1.10983, 1.10993, 7984, 1, 0)

(1578571200, 1.10994, 1.11173, 1.10965, 1.11148, 7406, 1, 0)

(1578585600, 1.11149, 1.11149, 1.10923, 1.11046, 7468, 1, 0)

(1578600000, 1.11046, 1.11097, 1.11033, 1.11051, 3450, 1, 0)

(1578614400, 1.11051, 1.11093, 1.11017, 1.11041, 2448, 1, 0)



Выведем датафрейм с данными

time open high low close tick_volume spread real_volume

0 2020-01-08 12:00:00 1.11382 1.11385 1.11110 1.11199 9354 1 0

1 2020-01-08 16:00:00 1.11199 1.11308 1.11086 1.11179 10641 1 0

2 2020-01-08 20:00:00 1.11178 1.11178 1.11016 1.11053 4806 1 0

3 2020-01-09 00:00:00 1.11053 1.11193 1.11033 1.11173 3480 1 0

4 2020-01-09 04:00:00 1.11173 1.11189 1.11126 1.11182 2236 1 0

5 2020-01-09 08:00:00 1.11181 1.11203 1.10983 1.10993 7984 1 0

6 2020-01-09 12:00:00 1.10994 1.11173 1.10965 1.11148 7406 1 0

7 2020-01-09 16:00:00 1.11149 1.11149 1.10923 1.11046 7468 1 0

8 2020-01-09 20:00:00 1.11046 1.11097 1.11033 1.11051 3450 1 0

9 2020-01-10 00:00:00 1.11051 1.11093 1.11017 1.11041 2448 1 0

