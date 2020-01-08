- initialize
copy_rates_from
Получает бары из терминала MetaTrader 5, начиная с указанной даты.
|
copy_rates_from(
Параметры
symbol
[in] Имя финансового инструмента, например, "EURUSD". Обязательный неименованный параметр.
timeframe
[in] Таймфрейм, для которого запрашиваются бары. Задается значением из перечисления TIMEFRAME. Обязательный неименованный параметр.
date_from
[in] Дата открытия первого бара из запрашиваемой выборки. Задается объектом datetime или в виде количества секунд, прошедших с 1970.01.01. Обязательный неименованный параметр.
count
[in] Количество баров, которое необходимо получить. Обязательный неименованный параметр.
Возвращаемое значение
Возвращает бары в виде массива numpy с именованными столбцами time, open, high, low, close, tick_volume, spread и real_volume. В случае ошибки возвращает None, информацию об ошибке можно получить с помощью last_error().
Примечание
Для дополнительной информации смотрите функцию CopyRates().
Возвращаются только данные, дата которых меньше (раньше) или равна указанной. При этом интервал задается и учитывается с точностью до секунды. То есть дата открытия любого бара всегда равна или меньше указанной.
Терминал MetaTrader 5 отдает бары только в пределах истории, доступной пользователю на графиках. Количество баров, которые доступны пользователю, задается в настройках параметром "Макс. баров в окне".
Python при создании объекта datetime использует таймзону локального времени, в то время как терминал MetaTrader 5 хранит время тиков и открытия баров в UTC таймзоне (без смещения). Поэтому, для выполнения функций, использующих время, необходимо создавать datetime в UTC-времени. Данные, полученные из терминала MetaTrader 5, имеют UTC-время.
TIMEFRAME является перечислением с возможными значениями периодов графика
|
Идентификатор
|
Описание
|
TIMEFRAME_M1
|
1 минута
|
TIMEFRAME_M2
|
2 минуты
|
TIMEFRAME_M3
|
3 минуты
|
TIMEFRAME_M4
|
4 минуты
|
TIMEFRAME_M5
|
5 минут
|
TIMEFRAME_M6
|
6 минут
|
TIMEFRAME_M10
|
10 минут
|
TIMEFRAME_M12
|
12 минут
|
TIMEFRAME_M12
|
15 минут
|
TIMEFRAME_M20
|
20 минут
|
TIMEFRAME_M30
|
30 минут
|
TIMEFRAME_H1
|
1 час
|
TIMEFRAME_H2
|
2 часа
|
TIMEFRAME_H3
|
3 часа
|
TIMEFRAME_H4
|
4 часа
|
TIMEFRAME_H6
|
6 часов
|
TIMEFRAME_H8
|
8 часов
|
TIMEFRAME_H12
|
12 часов
|
TIMEFRAME_D1
|
1 день
|
TIMEFRAME_W1
|
1 неделя
|
TIMEFRAME_MN1
|
1 месяц
Пример:
|
from datetime import datetime
Смотри также
