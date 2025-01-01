ДокументацияРазделы
Присоединяет к концу строки по месту указанную подстроку.

bool  StringAdd(
   string&  string_var,        // строка, к которой добавляем
   string   add_substring      // добавляемая строка
   );

Параметры

string_var

[in][out]  Строка, которая будет дополнена.

add_substring

[in]  Строка, которая будет добавлена в конец исходной строки.

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает true, иначе false. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().

Пример:

void OnStart()
  {
   long length=1000000;
   string a="a",b="b",c;
//--- первый способ
   uint start=GetTickCount(),stop;
   long i;
   for(i=0;i<length;i++)
     {
      c=a+b;
     }
   stop=GetTickCount();
   Print("time for 'c = a + b' = ",(stop-start)," milliseconds, i = ",i);
 
//--- второй способ
   start=GetTickCount();
   for(i=0;i<length;i++)
     {
      StringAdd(a,b);
     }
   stop=GetTickCount();
   Print("time for 'StringAdd(a,b)' = ",(stop-start)," milliseconds, i = ",i);
 
//--- третий способ
   start=GetTickCount();
   a="a"// заново инициализируем переменную a
   for(i=0;i<length;i++)
     {
      StringConcatenate(c,a,b);
     }
   stop=GetTickCount();
   Print("time for 'StringConcatenate(c,a,b)' = ",(stop-start)," milliseconds, i = ",i);
  }

