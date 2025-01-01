- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringAdd
Присоединяет к концу строки по месту указанную подстроку.
|
bool StringAdd(
Параметры
string_var
[in][out] Строка, которая будет дополнена.
add_substring
[in] Строка, которая будет добавлена в конец исходной строки.
Возвращаемое значение
В случае успешного выполнения возвращает true, иначе false. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().
Пример:
|
void OnStart()
