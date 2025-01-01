- ChartApplyTemplate
ChartSetInteger
Задает значение соответствующего свойства указанного графика. Свойство графика должно быть типов datetime, int, color, bool или char. Отданная команда поступает в очередь сообщений графика и выполняется только после обработки всех предыдущих команд.
|
bool ChartSetInteger(
Задает значение соответствующего свойства указанного подокна.
|
bool ChartSetInteger(
Параметры
chart_id
[in] Идентификатор графика. 0 означает текущий график.
prop_id
[in] Идентификатор свойства графика. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER (кроме read-only свойств).
sub_window
[in] Номер подокна графика. Для первого варианта по умолчанию значение равно 0 (главное окно графика). Большинство свойств не требуют указания номера подокна.
value
[in] Значение свойства.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае удачного помещения команды в очередь графика, иначе false. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().
Примечание
Функция является асинхронной – это означает, что функция не дожидается выполнения команды, успешно поставленной в очередь указанного графика, а сразу же возвращает управление. Изменение свойства произойдет только после обработки команды в очереди графика. Для немедленного выполнения команд в очереди графика нужно вызвать функцию ChartRedraw.
Если требуется немедленно изменить сразу несколько свойств графика, то необходимо соответствующие функции (ChartSetString, ChartSetDouble, ChartSetString) выполнить в одном блоке кода и затем вызвать один раз ChartRedraw.
Для проверки результата выполнения можно использовать функцию, запрашивающую указанное свойство графика (ChartGetInteger, ChartGetDouble, ChartSetString). При этом необходимо иметь в виду, что данные функции являются синхронными и дожидаются результата выполнения.
Пример:
|
//+------------------------------------------------------------------+