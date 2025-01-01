ArrayRemove

Удаляет из массива указанное число элементов начиная с указанного индекса.

bool ArrayRemove(

void& array[],

uint start,

uint count=WHOLE_ARRAY

);

Параметры

array[]

[in][out] Массив.

start

[in] Индекс, начиная с которого удаляются элементы массива.

count=WHOLE_ARRAY

[in] Количество удаляемых элементов. Значение WHOLE_ARRAY означает удаление всех элементов с указанного индекса до конца массива.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError(). Возможные ошибки:

5052 – ERR_SMALL_ARRAY (значение start слишкое большое),

5056 – ERR_SERIES_ARRAY (массив не может быть изменен, индикаторный буфер),

4003 – ERR_INVALID_PARAMETER (значение count слишком большое),

4005 - ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS (массив фиксированного размера, который содержит сложные объекты с деструктором),

4006 - ERR_INVALID_ARRAY (массив фиксированного размера, который содержит объекты структур или классов с деструктором).

Примечание

Если функция используется для массива фиксированного размера, то сам размер массива не меняется: при этом происходит физическое копирование оставшегося "хвоста" в позицию start. Для точного понимания работы функции смотрите пример ниже. "Физическое" копирование означает, что копируемые объекты не создаются с помощью вызова конструктора или оператора копирования, а просто происходит копирование бинарного представления объекта. Именно по этой причине запрещается применять функцию ArrayRemove() к массиву фиксированного размера, содержащего объекты с деструктором (взводится ошибка ERR_INVALID_ARRAY или ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS). Так как при удалении такого объекта деструктор должен быть вызван дважды – для первоначального объекта и его копии.

Нельзя удалять элементы из динамических массивов, назначенных в качестве индикаторных буферов функцией SetIndexBuffer(), это приведет к появлению ошибки ERR_SERIES_ARRAY. Для индикаторных буферов все операции по изменению размера производит исполняющая подсистема терминала.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- объявим массив фиксированного размера и заполним значениями

int array[10];

for(int i=0;i<10;i++)

{

array[i]=i;

}

//--- покажем массив до удаления элементов

Print("До вызова ArrayRemove()");

ArrayPrint(array);

//--- удалим 2 элемента из массива и покажем новый состав

ArrayRemove(array,4,2);

Print("После вызова ArrayRemove()");

ArrayPrint(array);

/*

Результат выполнения:

До вызова ArrayRemove()

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

После вызова ArrayRemove()

0 1 2 3 6 7 8 9 8 9

*/

Смотри также

ArrayInsert, ArrayCopy, ArrayResize, ArrayFree