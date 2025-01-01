ДокументацияРазделы
Возвращает координату по оси X, соответствующую точке, в которой брошен мышкой данный эксперт или скрипт.

int  ChartXOnDropped();

Возвращаемое значение

Значение координаты X.

Примечание

Ось X направлена слева направо.

Пример:

   int X=ChartXOnDropped();
   int Y=ChartYOnDropped();
   Print("(X,Y) = ("+X+","+Y+")");

Смотри также

ChartWindowOnDropped, ChartPriceOnDropped, ChartTimeOnDropped