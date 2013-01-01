- FileSelectDialog
FileWriteString
Записывает в файл типа BIN, CSV или TXT значение параметра типа string с текущего положения файлового указателя. При записи в файл типа CSV или TXT, если в строке присутствует символ '\n' (LF) без предшествующего символа '\r' (CR), то перед символом '\n' дописывается отсутствующий символ '\r'.
uint FileWriteString(
Параметры
file_handle
[in] Файловый описатель, возвращаемый функцией FileOpen().
text_string
[in] Строка.
length=-1
[in] Количество символов, которые нужно записать. Параметр необходим для записи строки в файл типа BIN. Если размер не указан, то записывается вся строка без завершающего 0. Если указан размер меньший, чем длина строки, то записывается часть строки без завершающего 0. Если указан размер больший, чем длина строки, то строка дописывается соответствующим количеством нулей. Для файлов типа CSV и TXT этот параметр игнорируется и строка записывается полностью.
Возвращаемое значение
В случае удачи функция возвращает количество записанных байт. Файловый указатель перемещается на это же количество байт.
Примечание
Следует иметь в виду, что при записи в файл, открытый с флагом FILE_UNICODE (либо без флага FILE_ANSI), количество записанных байт будет в 2 раза больше количества записанных символов строки. При записи в файл, открытый с флагом FILE_ANSI, количество записанных байт будет совпадать с количеством записанных символов строки.
Пример:
//+------------------------------------------------------------------+
