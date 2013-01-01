//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileWriteString.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта

#property script_show_inputs

//--- параметры для получения данных из терминала

input string InpSymbolName="EURUSD"; // валютная пара

input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_H1; // таймфрейм

input int InpMAPeriod=14; // период скользящей средней

input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // тип цены

input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // дата начала копирования данных

//--- параметры для записи данных в файл

input string InpFileName="RSI.csv"; // имя файла

input string InpDirectoryName="Data"; // имя директории

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

datetime date_finish; // дата конца копирования данных

double rsi_buff[]; // массив значений индикатора

datetime date_buff[]; // массив дат индикатора

int rsi_size=0; // размер массивов индикатора

//--- время окончания - текущее

date_finish=TimeCurrent();

//--- получим хэндл индикатора RSI

ResetLastError();

int rsi_handle=iRSI(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpMAPeriod,InpAppliedPrice);

if(rsi_handle==INVALID_HANDLE)

{

//--- не удалось получить хэндл индикатора

PrintFormat("Ошибка получения хэндла индикатора. Код ошибки = %d",GetLastError());

return;

}

//--- находимся в цикле, пока индикатор не рассчитает все свои значения

while(BarsCalculated(rsi_handle)==-1)

Sleep(10); // задержка, чтобы индикатор успел вычислить свои значения

//--- скопируем значения индикатора за определенный период

ResetLastError();

if(CopyBuffer(rsi_handle,0,InpDateStart,date_finish,rsi_buff)==-1)

{

PrintFormat("Не удалось скопировать значения индикатора. Код ошибки = %d",GetLastError());

return;

}

//--- скопируем соответствующее время для значений индикатора

ResetLastError();

if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,date_buff)==-1)

{

PrintFormat("Не удалось скопировать значения времени. Код ошибки = %d",GetLastError());

return;

}

//--- освободим память, занимаемую индикатором

IndicatorRelease(rsi_handle);

//--- получим размер буфера

rsi_size=ArraySize(rsi_buff);

//--- откроем файл для записи значений индикатора (если его нет, то создастся автоматически)

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_CSV|FILE_ANSI);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("Файл %s открыт для записи",InpFileName);

PrintFormat("Путь к файлу: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));

//--- подготовим вспомогательные переменные

string str="";

bool is_formed=false;

//--- запишем даты формирования зон перекупленности и перепроданности

for(int i=0;i<rsi_size;i++)

{

//--- проверка значений индикатора

if(rsi_buff[i]>=70 || rsi_buff[i]<=30)

{

//--- первое ли значение в этой зоне

if(!is_formed)

{

//--- добавляем значение и дату

str=(string)rsi_buff[i]+"\t"+(string)date_buff[i];

is_formed=true;

}

else

str+="\t"+(string)rsi_buff[i]+"\t"+(string)date_buff[i];

//--- переход на следующую итерацию цикла

continue;

}

//--- проверка флага

if(is_formed)

{

//--- строка сформирована, запишем ее в файл

FileWriteString(file_handle,str+"\r

");

is_formed=false;

}

}

//--- закрываем файл

FileClose(file_handle);

PrintFormat("Данные записаны, файл %s закрыт",InpFileName);

}

else

PrintFormat("Не удалось открыть файл %s, Код ошибки = %d",InpFileName,GetLastError());

}