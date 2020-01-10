- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
copy_ticks_range
Получает тики за указанный диапазон дат из терминала MetaTrader 5.
|
copy_ticks_range(
Параметры
symbol
[in] Имя финансового инструмента, например, "EURUSD". Обязательный неименованный параметр.
date_from
[in] Дата, начиная с которой запрашиваются тики. Задается объектом datetime или в виде количества секунд, прошедших с 1970.01.01. Обязательный неименованный параметр.
date_to
[in] Дата, по которую запрашиваются тики. Задается объектом datetime или в виде количества секунд, прошедших с 1970.01.01. Обязательный неименованный параметр.
flags
[in] Флаг, определяющий тип запрашиваемых тиков. COPY_TICKS_INFO – тики, вызванные изменениями Bid и/или Ask, COPY_TICKS_TRADE – тики с изменения Last и Volume, COPY_TICKS_ALL – все тики. Значения флагов описаны в перечислении COPY_TICKS. Обязательный неименованный параметр.
Возвращаемое значение
Возвращает тики в виде массива numpy с именованными столбцами time, bid, ask, last и flags. Значение flags может быть комбинацией флагов из перечисления TICK_FLAG. В случае ошибки возвращает None, информацию об ошибке можно получить с помощью last_error().
Примечание
Для дополнительной информации смотрите функцию CopyTicks.
Python при создании объекта datetime использует таймзону локального времени, в то время как терминал MetaTrader 5 хранит время тиков и открытия баров в UTC таймзоне (без смещения). Поэтому, для выполнения функций, использующих время, необходимо создавать datetime в UTC-времени. Данные, полученные из терминала MetaTrader 5, имеют UTC-время, но при попытке вывести их на печать, Python опять применит смещение для локального времени. Поэтому, полученные данные также необходимо корректировать для визуального представления.
Пример:
|
from datetime import datetime
Смотри также
CopyRates, copy_rates_from_pos, copy_rates_range, copy_ticks_from, copy_ticks_range