from datetime import datetime

import MetaTrader5 as mt5

# выведем данные о пакете MetaTrader5

print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)



# импортируем модуль pandas для вывода полученных данных в табличной форме

import pandas as pd

pd.set_option('display.max_columns', 500) # сколько столбцов показываем

pd.set_option('display.width', 1500) # макс. ширина таблицы для показа

# импортируем модуль pytz для работы с таймзоной

import pytz



# установим подключение к терминалу MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())

quit()



# установим таймзону в UTC

timezone = pytz.timezone("Etc/UTC")

# создадим объекты datetime в таймзоне UTC, чтобы не применялось смещение локальной таймзоны

utc_from = datetime(2020, 1, 10, tzinfo=timezone)

utc_to = datetime(2020, 1, 11, tzinfo=timezone)

# запросим тики по AUDUSD в интервале 11.01.2020 - 11.01.2020

ticks = mt5.copy_ticks_range("AUDUSD", utc_from, utc_to, mt5.COPY_TICKS_ALL)

print("Получено тиков:",len(ticks))



# завершим подключение к терминалу MetaTrader 5

mt5.shutdown()

# выведем данные каждого тика на новой строке

print("Выведем полученные тики как есть")

count = 0

for tick in ticks:

count+=1

print(tick)

if count >= 10:

break



# создадим из полученных данных DataFrame

ticks_frame = pd.DataFrame(ticks)

# сконвертируем время в виде секунд в формат datetime

ticks_frame['time']=pd.to_datetime(ticks_frame['time'], unit='s')



# выведем данные

print("

Выведем датафрейм с тиками")

print(ticks_frame.head(10))



Результат:

MetaTrader5 package author: MetaQuotes Software Corp.

MetaTrader5 package version: 5.0.29



Получено тиков: 37008

Выведем полученные тики как есть

(1578614400, 0.68577, 0.68594, 0., 0, 1578614400820, 134, 0.)

(1578614401, 0.68578, 0.68594, 0., 0, 1578614401128, 130, 0.)

(1578614401, 0.68575, 0.68594, 0., 0, 1578614401128, 130, 0.)

(1578614411, 0.68576, 0.68594, 0., 0, 1578614411388, 130, 0.)

(1578614411, 0.68575, 0.68594, 0., 0, 1578614411560, 130, 0.)

(1578614414, 0.68576, 0.68595, 0., 0, 1578614414973, 134, 0.)

(1578614430, 0.68576, 0.68594, 0., 0, 1578614430188, 4, 0.)

(1578614450, 0.68576, 0.68595, 0., 0, 1578614450408, 4, 0.)

(1578614450, 0.68576, 0.68594, 0., 0, 1578614450519, 4, 0.)

(1578614456, 0.68575, 0.68594, 0., 0, 1578614456363, 130, 0.)



Выведем датафрейм с тиками

time bid ask last volume time_msc flags volume_real

0 2020-01-10 00:00:00 0.68577 0.68594 0.0 0 1578614400820 134 0.0

1 2020-01-10 00:00:01 0.68578 0.68594 0.0 0 1578614401128 130 0.0

2 2020-01-10 00:00:01 0.68575 0.68594 0.0 0 1578614401128 130 0.0

3 2020-01-10 00:00:11 0.68576 0.68594 0.0 0 1578614411388 130 0.0

4 2020-01-10 00:00:11 0.68575 0.68594 0.0 0 1578614411560 130 0.0

5 2020-01-10 00:00:14 0.68576 0.68595 0.0 0 1578614414973 134 0.0

6 2020-01-10 00:00:30 0.68576 0.68594 0.0 0 1578614430188 4 0.0

7 2020-01-10 00:00:50 0.68576 0.68595 0.0 0 1578614450408 4 0.0

8 2020-01-10 00:00:50 0.68576 0.68594 0.0 0 1578614450519 4 0.0

9 2020-01-10 00:00:56 0.68575 0.68594 0.0 0 1578614456363 130 0.0