void OnStart()

{

//--- создание массивов

double one_dim[];

double four_dim[][10][5][2];

//--- размеры

int one_dim_size=25;

int reserve=20;

int four_dim_size=5;

//--- вспомогательная переменная

int size;

//--- выделим память без резервирования

ArrayResize(one_dim,one_dim_size);

ArrayResize(four_dim,four_dim_size);

//--- 1. одномерный массив

Print("+==========================================================+");

Print("Размеры массивов:");

Print("1. Одномерный массив");

size=ArraySize(one_dim);

PrintFormat("Размер нулевого измерения = %d, Размер массива = %d",one_dim_size,size);

//--- 2. многомерный массив

Print("2. Многомерный массив");

size=ArraySize(four_dim);

PrintFormat("Размер нулевого измерения = %d, Размер массива = %d",four_dim_size,size);

//--- размеры измерений

int d_1=ArrayRange(four_dim,1);

int d_2=ArrayRange(four_dim,2);

int d_3=ArrayRange(four_dim,3);

Print("Проверка:");

Print("Нулевое измерение = Размер массива / (Первое измерение * Второе измерение * Третье измерение)");

PrintFormat("%d = %d / (%d * %d * %d)",size/(d_1*d_2*d_3),size,d_1,d_2,d_3);

//--- 3. одномерный массив с резервированием памяти

Print("3. Одномерный массив с резервированием памяти");

//--- увеличим значение в 2 раза

one_dim_size*=2;

//--- выделим память с резервированием

ArrayResize(one_dim,one_dim_size,reserve);

//--- распечатаем размер

size=ArraySize(one_dim);

PrintFormat("Размер с резервированием = %d, Реальный размер массива = %d",one_dim_size+reserve,size);

}