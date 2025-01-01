|
void OnStart()
{
//--- создание массивов
double one_dim[];
double four_dim[][10][5][2];
//--- размеры
int one_dim_size=25;
int reserve=20;
int four_dim_size=5;
//--- вспомогательная переменная
int size;
//--- выделим память без резервирования
ArrayResize(one_dim,one_dim_size);
ArrayResize(four_dim,four_dim_size);
//--- 1. одномерный массив
Print("+==========================================================+");
Print("Размеры массивов:");
Print("1. Одномерный массив");
size=ArraySize(one_dim);
PrintFormat("Размер нулевого измерения = %d, Размер массива = %d",one_dim_size,size);
//--- 2. многомерный массив
Print("2. Многомерный массив");
size=ArraySize(four_dim);
PrintFormat("Размер нулевого измерения = %d, Размер массива = %d",four_dim_size,size);
//--- размеры измерений
int d_1=ArrayRange(four_dim,1);
int d_2=ArrayRange(four_dim,2);
int d_3=ArrayRange(four_dim,3);
Print("Проверка:");
Print("Нулевое измерение = Размер массива / (Первое измерение * Второе измерение * Третье измерение)");
PrintFormat("%d = %d / (%d * %d * %d)",size/(d_1*d_2*d_3),size,d_1,d_2,d_3);
//--- 3. одномерный массив с резервированием памяти
Print("3. Одномерный массив с резервированием памяти");
//--- увеличим значение в 2 раза
one_dim_size*=2;
//--- выделим память с резервированием
ArrayResize(one_dim,one_dim_size,reserve);
//--- распечатаем размер
size=ArraySize(one_dim);
PrintFormat("Размер с резервированием = %d, Реальный размер массива = %d",one_dim_size+reserve,size);
}