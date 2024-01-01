//+------------------------------------------------------------------+

//| CustomSymbolSetInteger.mq5 |

//| Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#define CUSTOM_SYMBOL_NAME Symbol()+".C" // наименование пользовательского символа

#define CUSTOM_SYMBOL_PATH "Forex" // название группы, в которой будет создан символ

#define CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN Symbol() // наименование символа, на основе которого будет создан пользовательский



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- получаем код ошибки при создании пользовательского символа

int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_PATH, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);



//--- если код ошибки не 0 (успешное создание символа) и не 5304 (символ уже создан) - уходим

if(create!=0 && create!=5304)

return;



//--- получим и распечатаем в журнале свойства символа, на основе которого создан пользовательский

//--- (режим заключения сделок, уровень установки Stop ордеров и дистанция заморозки торговых операций)

ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION origin_exe_mode = (ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, SYMBOL_TRADE_EXEMODE);

int origin_stops_level = (int)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);

int origin_freeze_level= (int)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL);



PrintFormat("The '%s' symbol from which the custom '%s' was created:

"+

" Deal execution mode: %s

Stops Level: %d

Freeze Level: %d",

CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, CUSTOM_SYMBOL_NAME,

StringSubstr(EnumToString(origin_exe_mode), 23), origin_stops_level, origin_freeze_level);



//--- установим для этих свойств пользовательского символа иные значения

ResetLastError();

bool res=true;

res &=CustomSymbolSetInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_TRADE_EXEMODE, SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET);

res &=CustomSymbolSetInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL, 10);

res &=CustomSymbolSetInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL, 3);



//--- если при установке какого-либо из свойств была ошибка - выведем об этом сообщение в журнал

if(!res)

Print("CustomSymbolSetInteger() failed. Error ", GetLastError());



//--- получим и распечатаем в журнале изменённые свойства пользовательского символа

//--- (режим заключения сделок, уровень установки Stop ордеров и дистанция заморозки торговых операций)

ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION custom_exe_mode = (ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_TRADE_EXEMODE);

int custom_stops_level = (int)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);

int custom_freeze_level= (int)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL);



PrintFormat("Custom symbol '%s' based on '%s':

"+

" Deal execution mode: %s

Stops Level: %d

Freeze Level: %d",

CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN,

StringSubstr(EnumToString(custom_exe_mode), 23), custom_stops_level, custom_freeze_level);



//--- выведем на график в комментарии подсказку о клавишах завершения работы скрипта

Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit", CUSTOM_SYMBOL_NAME));



//--- в бесконечном цикле ожидаем нажатия клавиш Esc или Del для выхода

while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)

{

Sleep(16);

//--- при нажатии Del, удаляем созданный пользовательский символ

if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)

{

if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))

PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully", CUSTOM_SYMBOL_NAME);

break;

}

}

//--- перед выходом очистим график

Comment("");

/*

результат:

The 'EURUSD' symbol from which the custom 'EURUSD.C' was created:

Deal execution mode: INSTANT

Stops Level: 0

Freeze Level: 0

Custom symbol 'EURUSD.C' based on 'EURUSD':

Deal execution mode: MARKET

Stops Level: 10

Freeze Level: 3

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Создаёт пользовательский символ, возвращает код ошибки |

//+------------------------------------------------------------------+

int CreateCustomSymbol(const string symbol_name, const string symbol_path, const string symbol_origin=NULL)

{

//--- определяем наименование символа, на основе которого будет создан пользовательский

string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);



//--- если пользовательский символ создать не удалось, и это не ошибка 5304 - сообщаем об этом в журнале

ResetLastError();

int error=0;

if(!CustomSymbolCreate(symbol_name, symbol_path, origin))

{

error=GetLastError();

if(error!=5304)

PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d", symbol_name, symbol_path, origin, error);

}

//--- успешно

return(error);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Удаляет пользовательский символ |

//+------------------------------------------------------------------+

bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)

{

//--- скроем символ из окна Обзор рынка

ResetLastError();

if(!SymbolSelect(symbol_name, false))

{

PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d", GetLastError());

return(false);

}



//--- если пользовательский символ удалить не удалось - сообщаем об этом в журнале и возвращаем false

ResetLastError();

if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))

{

PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d", symbol_name, GetLastError());

return(false);

}

//--- успешно

return(true);

}