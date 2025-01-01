ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Работа с DirectXDXContextClearDepth 

DXContextClearDepth

Очищает буфер глубины.

bool  DXContextClearDepth(
   int  context      // хендл на графический контекст 
   );

Параметры

context

[in]  Хендл на графический контекст, созданный в DXContextCreate().

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает true, иначе false. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Функция DXContextClearDepth() может использоваться для очистки буфера глубины перед отрисовкой очередного кадра.