- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
Посимвольно копирует преобразованную из unicode в ansi строку в указанное место массива типа uchar. Функция возвращает количество скопированных элементов.
int StringToCharArray(
Параметры
text_string
[in] Строка для копирования.
array[]
[out] Массив типа uchar.
start=0
[in] Позиция, с которой начинается копирование. По умолчанию 0.
count=-1
[in] Количество элементов массива для копирования. Определяет длину результатной строки. По умолчанию -1, что означает копирование до конца массива, либо до встречи терминального 0. Терминальный 0 также будет скопирован в массив-приемник, при этом размер динамического массива может быть увеличен при необходимости под размер строки. Если размер динамического массива больше длины строки, то размер массива уменьшен не будет.
codepage=CP_ACP
[in] Значение кодовой страницы. Для наиболее употребимых кодовых страниц предусмотрены соответствующие константы.
Возвращаемое значение
Количество скопированных элементов.
Пример:
//+------------------------------------------------------------------+
Смотри также
CharArrayToString, StringToShortArray, Использование кодовой страницы