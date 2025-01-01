StringToCharArray

Посимвольно копирует преобразованную из unicode в ansi строку в указанное место массива типа uchar. Функция возвращает количество скопированных элементов.

int StringToCharArray(

string text_string,

uchar& array[],

int start=0,

int count=-1

uint codepage=CP_ACP

);

Параметры

text_string

[in] Строка для копирования.

array[]

[out] Массив типа uchar.

start=0

[in] Позиция, с которой начинается копирование. По умолчанию 0.

count=-1

[in] Количество элементов массива для копирования. Определяет длину результатной строки. По умолчанию -1, что означает копирование до конца массива, либо до встречи терминального 0. Терминальный 0 также будет скопирован в массив-приемник, при этом размер динамического массива может быть увеличен при необходимости под размер строки. Если размер динамического массива больше длины строки, то размер массива уменьшен не будет.

codepage=CP_ACP

[in] Значение кодовой страницы. Для наиболее употребимых кодовых страниц предусмотрены соответствующие константы.

Возвращаемое значение

Количество скопированных элементов.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- string to convert

string text = "This is a test of the StringToCharArray() function";



//--- сконвертируем входную строку в uchar-массив в соответствии с установленной кодовой страницей

uchar char_array[];

int copied=StringToCharArray(text, char_array);

PrintFormat("String length: %u

Number of characters copied (with terminal 0): %d

Array of characters for the string '%s':",

StringLen(text), copied, text);

//--- распечатаем в журнал полученный массив

ArrayPrint(char_array, 0, " | ");

/*

результат:

String length: 50

Number of characters copied (with terminal 0): 51

Array of characters for the string 'This is a test of the StringToCharArray() function':

[ 0] 84 | 104 | 105 | 115 | 32 | 105 | 115 | 32 | 97 | 32 | 116 | 101 | 115 | 116 | 32 | 111 | 102

[17] 32 | 116 | 104 | 101 | 32 | 83 | 116 | 114 | 105 | 110 | 103 | 84 | 111 | 67 | 104 | 97 | 114

[34] 65 | 114 | 114 | 97 | 121 | 40 | 41 | 32 | 102 | 117 | 110 | 99 | 116 | 105 | 111 | 110 | 0

*/

}

