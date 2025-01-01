FrameAdd
Добавляет фрейм с данными. Существует 2 варианта функции.
1. Добавление данных из файла
bool FrameAdd(
2. Добавление данных из массива любого типа
bool FrameAdd(
Параметры
name
[in] Публичная метка фрейм. Может использоваться для фильтра в функции FrameFilter().
id
[in] Публичный идентификатор фрейма. Может использоваться для фильтра в функции FrameFilter().
value
[in] Числовое значение для записи во фрейм. Предназначен для передачи одиночного результата прохода как в функции OnTester().
filename
[in] Имя файла, в котором находятся данные для добавления во фрейм. Файл должен находиться в папке MQL5/Files.
data
[in] Массив любого типа для записи во фрейм. Передается по ссылке.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().