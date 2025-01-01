ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Работа с результатами оптимизацииFrameAdd 

FrameAdd

Добавляет фрейм с данными. Существует 2 варианта функции.

1. Добавление данных из файла

bool  FrameAdd(
   const string  name,        // публичное имя/метка
   long          id,          // публичный id
   double        value,       // значение
   const string  filename     // имя файла с данными
   );

2. Добавление данных из массива любого типа

bool  FrameAdd(
   const string  name,        // публичное имя/метка
   long          id,          // публичный id
   double        value,       // значение
   const void&   data[]       // массив любого типа
   );

Параметры

name

[in]  Публичная метка фрейм. Может использоваться для фильтра в функции FrameFilter().

id

[in]  Публичный идентификатор фрейма. Может использоваться для фильтра в функции FrameFilter().

value

[in]  Числовое значение для записи во фрейм. Предназначен для передачи одиночного результата прохода как в функции OnTester().

filename

[in]  Имя файла, в котором находятся данные для добавления во фрейм. Файл должен находиться в папке MQL5/Files.

data

[in]  Массив любого типа для записи во фрейм. Передается по ссылке.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().