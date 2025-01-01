FrameAdd

Добавляет фрейм с данными. Существует 2 варианта функции.

1. Добавление данных из файла

bool FrameAdd(

const string name,

long id,

double value,

const string filename

);

2. Добавление данных из массива любого типа

bool FrameAdd(

const string name,

long id,

double value,

const void& data[]

);

Параметры

name

[in] Публичная метка фрейм. Может использоваться для фильтра в функции FrameFilter().

id

[in] Публичный идентификатор фрейма. Может использоваться для фильтра в функции FrameFilter().

value

[in] Числовое значение для записи во фрейм. Предназначен для передачи одиночного результата прохода как в функции OnTester().

filename

[in] Имя файла, в котором находятся данные для добавления во фрейм. Файл должен находиться в папке MQL5/Files.

data

[in] Массив любого типа для записи во фрейм. Передается по ссылке.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().