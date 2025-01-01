Справочник MQL5Управление сигналамиSignalBaseGetString
SignalBaseGetString
Возвращает значение свойства типа string для выбранного сигнала.
string SignalBaseGetString(
Параметры
property_id
[in] Идентификатор свойства сигнала. Может быть одним из значений перечисления ENUM_SIGNAL_BASE_STRING.
Возвращаемое значение
Значение типа string указанного свойства сигнала.