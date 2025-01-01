ДокументацияРазделы
Возвращает значение свойства типа string для выбранного сигнала.

string  SignalBaseGetString(
   ENUM_SIGNAL_BASE_STRING     property_id     // идентификатор свойства
   );

Параметры

property_id

[in]  Идентификатор свойства сигнала. Может быть одним из значений перечисления ENUM_SIGNAL_BASE_STRING.

Возвращаемое значение

Значение типа string указанного свойства сигнала.