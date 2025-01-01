ДокументацияРазделы
GlobalVariableDel

Удаляет глобальную переменную клиентского терминала.

bool  GlobalVariableDel(
   string  name      // имя
   );

Параметры

name

[in]  Имя глобальной переменной.

Возвращаемое значение

При успешном удалении функция возвращает true, иначе false. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Глобальные переменные существуют в клиентском терминале 4 недели с момента последнего обращения, после этого автоматически уничтожаются.

Пример:

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#define   GV_NAME    "TestGlobalVariableDel"
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- проверим наличие глобальной переменной клиентского терминала с именем GV_NAME
   if(!GlobalVariableCheck(GV_NAME))
     {
      PrintFormat("Terminal global variable named \"%s\" does not exist"GV_NAME);
      return;
     }
     
//--- удалим глобальную переменную клиентского терминала с именем GV_NAME
   if(!GlobalVariableDel(GV_NAME))
     {
      Print("GlobalVariableDel() failed. Error ",GetLastError());
      return;
     }
     
//--- проверим успешность удаления глобальной переменной клиентского терминала с именем GV_NAME
   if(!GlobalVariableCheck(GV_NAME))
     {
      PrintFormat("The terminal global variable named \"%s\" was successfully deleted"GV_NAME);
     }
     
   /*
   результат при отсутствии глобальной переменной клиентского терминала с именем GV_NAME
   Terminal global variable named "TestGlobalVariableDel" does not exist
   
   результат при наличии глобальной переменной клиентского терминала с именем GV_NAME
   The terminal global variable named "TestGlobalVariableDel" was successfully deleted
   */
  }