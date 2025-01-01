- GlobalVariableCheck
- GlobalVariableTime
- GlobalVariableDel
- GlobalVariableGet
- GlobalVariableName
- GlobalVariableSet
- GlobalVariablesFlush
- GlobalVariableTemp
- GlobalVariableSetOnCondition
- GlobalVariablesDeleteAll
- GlobalVariablesTotal
GlobalVariableDel
Удаляет глобальную переменную клиентского терминала.
|
bool GlobalVariableDel(
Параметры
name
[in] Имя глобальной переменной.
Возвращаемое значение
При успешном удалении функция возвращает true, иначе false. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().
Примечание
Глобальные переменные существуют в клиентском терминале 4 недели с момента последнего обращения, после этого автоматически уничтожаются.
Пример:
|
#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."