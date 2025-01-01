- FileSelectDialog
FileFindClose
Закрывает хэндл поиска.
|
void FileFindClose(
Параметры
search_handle
[in] Хэндл поиска, полученный функцией FileFindFirst().
Возвращаемое значение
Нет возвращаемого значения.
Примечание
Функцию необходимо вызывать, чтобы освобождать системные ресурсы.
Пример:
|
//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта
Смотри также