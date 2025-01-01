#property indicator_separate_window

#property indicator_minimum 0

#property indicator_maximum 100

//--- зададим показ трех горизонтальных уровней в отдельном окне индикатора

#property indicator_level1 20

#property indicator_level2 50

#property indicator_level3 80

//--- установим толщину горизонтальных уровней

#property indicator_levelwidth 5

//--- установим цвет горизонтальных уровней

#property indicator_levelcolor clrAliceBlue

//--- установим стиль горизонтальных уровней

#property indicator_levelstyle STYLE_DOT

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- зададим описания горизонтальных уровней

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,0,"First Level (index 0)");

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,1,"Second Level (index 1)");

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,2,"Third Level (index 2)");

//--- зададим короткое имя индикатора

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"IndicatorSetInteger() Demo");

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int tick_counter=0;

//--- считаем тики

tick_counter++;

//--- и устанавливаем цвета горизонтальных уровней в зависимости от счетчика тиков

ChangeLevelColor(0,tick_counter,3,6,10); // три последних параметра переключают цвет

ChangeLevelColor(1,tick_counter,3,6,8);

ChangeLevelColor(2,tick_counter,4,7,9);

//--- поменяем стили горизонтальных уровней

ChangeLevelStyle(0,tick_counter);

ChangeLevelStyle(1,tick_counter+5);

ChangeLevelStyle(2,tick_counter+15);

//--- получим толщину линии как остаток целочисленного деления числа тиков на 5

int width=tick_counter%5;

//--- пройдем по всем горизонтальным уровням и выставим

for(int l=0;l<3;l++)

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH,l,width+1);

//--- return value of prev_calculated for next call

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Установим цвет горизонтальной линии в отдельном окне индикатора |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeLevelColor(int level, // номер горизонтальной линии

int tick_number,// делимое, число для получения остатка деления

int f_trigger, // первый делитель переключения цвета

int s_trigger, // второй делитель переключения цвета

int t_trigger) // третий делитель переключения цвета

{

static color colors[3]={clrRed,clrBlue,clrGreen};

//--- индекс цвета из массива colors[]

int index=-1;

//--- вычислим номер цвета из массива colors[] для раскрашивания горизонтальной линии

if(tick_number%f_trigger==0)

index=0; // если число tick_number делится без остатка на f_trigger

if(tick_number%s_trigger==0)

index=1; // если число tick_number делится без остатка на s_trigger

if(tick_number%t_trigger==0)

index=2; // если число tick_number делится без остатка на t_trigger

//--- если цвет определен, установим его

if(index!=-1)

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR,level,colors[index]);

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Установим стиль горизонтальной линии в отдельном окне индикатора |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeLevelStyle(int level, // номер горизонтальной линии

int tick_number// число для получения остатка от деления

)

{

//--- массив для хранения стилей

static ENUM_LINE_STYLE styles[5]=

{STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};

//--- индекс стиля из массива styles[]

int index=-1;

//--- вычислим номер из массива styles[] для установки стиля горизонтальной линии

if(tick_number%50==0)

index=5; // если tick_number делится без остатка на 50, то стиль STYLE_DASHDOTDOT

if(tick_number%40==0)

index=4; // ... стиль STYLE_DASHDOT

if(tick_number%30==0)

index=3; // ... STYLE_DOT

if(tick_number%20==0)

index=2; // ... STYLE_DASH

if(tick_number%10==0)

index=1; // ... STYLE_SOLID

//--- если стиль определен, установим его

if(index!=-1)

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE,level,styles[index]);

}