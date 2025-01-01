ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Операции с массивами 

Группа функций для работы с массивами

Допускаются не более чем четырехмерные массивы. Индексация каждого измерения производится от 0 до размер_измерения-1. В частном случае одномерного массива из 50 элементов обращение к первому элементу будет выглядеть как array[0], к последнему элементу - array[49].

Функция

Действие

ArrayBsearch

Возвращает индекс первого найденного элемента в первом измерении массива

ArrayCopy

Копирует один массив в другой

ArrayCompare

Возвращает результат сравнения двух массивов простых типов или пользовательских структур, не имеющих сложных объектов

ArrayFree

Освобождает буфер любого динамического массива и устанавливает размер нулевого измерения в 0 (ноль)

ArrayGetAsSeries

Проверяет направление индексации массива

ArrayInitialize

Устанавливает все элементы числового массива в одну величину

ArrayFill

Заполняет числовой массив указанным значением

ArrayIsSeries

Проверяет, является ли массив таймсерией

ArrayIsDynamic

Проверяет, является ли массив динамическим

ArrayMaximum

Поиск элемента с максимальным значением

ArrayMinimum

Поиск элемента с минимальным значением

ArrayPrint

Выводит в журнал массив простого типа или простой структуры

ArrayRange

Возвращает число элементов в указанном измерении массива

ArrayResize

Устанавливает новый размер в первом измерении массива

ArrayInsert

Вставляет в массив-приемник из массива-источника указанное число элементов

ArrayRemove

Удаляет из массива указанное число элементов начиная с указанного индекса

ArrayReverse

Разворачивает в массиве указанное число элементов начиная с указанного индекса

ArraySetAsSeries

Устанавливает направление индексирования в массиве

ArraySize

Возвращает количество элементов в массиве

ArraySort

Сортировка числовых массивов по первому измерению

ArraySwap

Обменивает между собой содержимое двух динамических массивов одного типа

ArrayToFP16

Производит копирование массива типа float или double в массив типа ushort с заданным форматом

ArrayToFP8

Производит копирование массива типа float или double в массив типа uchar с заданным форматом

ArrayFromFP16

Производит копирование массива типа ushort в массив типа float или double с заданным форматом

ArrayFromFP8

Производит копирование массива типа uchar в массив типа float или double с заданным форматом