- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
Группа функций для работы с массивами
Допускаются не более чем четырехмерные массивы. Индексация каждого измерения производится от 0 до размер_измерения-1. В частном случае одномерного массива из 50 элементов обращение к первому элементу будет выглядеть как array[0], к последнему элементу - array[49].
|
Функция
|
Действие
|
Возвращает индекс первого найденного элемента в первом измерении массива
|
Копирует один массив в другой
|
Возвращает результат сравнения двух массивов простых типов или пользовательских структур, не имеющих сложных объектов
|
Освобождает буфер любого динамического массива и устанавливает размер нулевого измерения в 0 (ноль)
|
Проверяет направление индексации массива
|
Устанавливает все элементы числового массива в одну величину
|
Заполняет числовой массив указанным значением
|
Проверяет, является ли массив таймсерией
|
Проверяет, является ли массив динамическим
|
Поиск элемента с максимальным значением
|
Поиск элемента с минимальным значением
|
Выводит в журнал массив простого типа или простой структуры
|
Возвращает число элементов в указанном измерении массива
|
Устанавливает новый размер в первом измерении массива
|
Вставляет в массив-приемник из массива-источника указанное число элементов
|
Удаляет из массива указанное число элементов начиная с указанного индекса
|
Разворачивает в массиве указанное число элементов начиная с указанного индекса
|
Устанавливает направление индексирования в массиве
|
Возвращает количество элементов в массиве
|
Сортировка числовых массивов по первому измерению
|
Обменивает между собой содержимое двух динамических массивов одного типа
|
Производит копирование массива типа float или double в массив типа ushort с заданным форматом
|
Производит копирование массива типа float или double в массив типа uchar с заданным форматом
|
Производит копирование массива типа ushort в массив типа float или double с заданным форматом
|
Производит копирование массива типа uchar в массив типа float или double с заданным форматом