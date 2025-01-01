Группа функций для работы с массивами

Допускаются не более чем четырехмерные массивы. Индексация каждого измерения производится от 0 до размер_измерения-1. В частном случае одномерного массива из 50 элементов обращение к первому элементу будет выглядеть как array[0], к последнему элементу - array[49].