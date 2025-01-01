Справочник MQL5Управление сигналамиSignalBaseGetDouble
Возвращает значение свойства типа double для выбранного сигнала.
|
double SignalBaseGetDouble(
Параметры
property_id
[in] Идентификатор свойства сигнала. Может быть одним из значений перечисления ENUM_SIGNAL_BASE_DOUBLE.
Возвращаемое значение
Значение типа double указанного свойства сигнала.