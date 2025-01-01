ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Управление сигналамиSignalBaseGetDouble 

SignalBaseGetDouble

Возвращает значение свойства типа double для выбранного сигнала.

double  SignalBaseGetDouble(
   ENUM_SIGNAL_BASE_DOUBLE     property_id     // идентификатор свойства
   );

Параметры

property_id

[in]  Идентификатор свойства сигнала. Может быть одним из значений перечисления ENUM_SIGNAL_BASE_DOUBLE.

Возвращаемое значение

Значение типа double указанного свойства сигнала.