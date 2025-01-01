Работа с событиями

Функции для работы с пользовательскими событиями и событиями таймера. Кроме этих функций существуют также специальные функции, для обработки предопределенных событий.

Функция Действие EventSetMillisecondTimer Запускает генератор событий таймера высокого разрешения с периодом менее 1 секунды для текущего графика EventSetTimer Запускает генератор событий таймера с указанной периодичностью для текущего графика EventKillTimer Останавливает на текущем графике генерацию событий по таймеру EventChartCustom Генерирует пользовательское событие для указанного графика

