Справочник MQL5Работа с событиями
Работа с событиями
Функции для работы с пользовательскими событиями и событиями таймера. Кроме этих функций существуют также специальные функции, для обработки предопределенных событий.
|
Функция
|
Действие
|
Запускает генератор событий таймера высокого разрешения с периодом менее 1 секунды для текущего графика
|
Запускает генератор событий таймера с указанной периодичностью для текущего графика
|
Останавливает на текущем графике генерацию событий по таймеру
|
Генерирует пользовательское событие для указанного графика
Смотри также