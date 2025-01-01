#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#define OBJ_NAME "TestObjectGetDouble" // Имя объекта

#define WND 0 // Подокно графика

#define EXT " (%$)" // Форматная строка для вывода значений цены на уровнях



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- идентификатор текущего графика, символ этого графика и Digits символа

long chart_id= ChartID();

string symbol = ChartSymbol(chart_id);

int digits = (int)SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS);



//--- строим графический объект "Уровни Фибоначчи" на максимальной и минимальной ценах видимого графика

if(!CreateFibo(chart_id))

return;



//--- количество уровней объекта

int total=(int)ObjectGetInteger(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_LEVELS);

double value =0;

double price0=0;

double price1=0;



//--- цены точек привязки

price0=ObjectGetDouble(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_PRICE, 0);

price1=ObjectGetDouble(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_PRICE, 1);



//--- в цикле по количеству уровней объекта

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- получаем значение, установленное для текущего уровня

ResetLastError();

if(!ObjectGetDouble(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_LEVELVALUE, i, value))

{

Print("ObjectGetDouble() failed. Error ", GetLastError());

return;

}



//--- получаем максимальную и минимальную цены привязки объекта и дистанцию между ними в значении цены

double max=fmax(price0, price1);

double min=fmin(price0, price1);

double range=max-min;



//--- рассчитаем значение цены для текущего уровня объекта

double level_price=min+range*value;



//--- установим цвет для уровня таким, чтобы он был видим на тёмнои и на светлом фоне графика

ObjectSetInteger(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_LEVELCOLOR, i, clrRed);



//--- установим для уровня форматную строку, чтобы вместе со значением уровня выводилось и его ценовое значение

string level_text=ObjectGetString(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_LEVELTEXT, i);

if(StringFind(level_text, EXT)<0)

{

level_text+=EXT;

ObjectSetString(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_LEVELTEXT, i, level_text);

}



//--- распечатаем в журнале номер уровня и его данные - значение уровня и его цену

PrintFormat("Fibo level [%d] value: %.3f, price: %.*f", i, value, digits, level_price);

}

/*

результат:

Fibo level [0] value: 0.000, price: 0.61989

Fibo level [1] value: 0.236, price: 0.62533

Fibo level [2] value: 0.382, price: 0.62869

Fibo level [3] value: 0.500, price: 0.63140

Fibo level [4] value: 0.618, price: 0.63412

Fibo level [5] value: 1.000, price: 0.64292

Fibo level [6] value: 1.618, price: 0.65715

Fibo level [7] value: 2.618, price: 0.68018

Fibo level [8] value: 4.236, price: 0.71745

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Создаёт графический объект Уровни Фибоначчи на указанном графике |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CreateFibo(const long chart_id)

{

//--- уровни Фибоначчи будем рисовать от наибольшего к наименьшему видимым значениям цены на графике, получаем их

double price_high=0, price_low=0;

datetime time_high =0, time_low =0;



if(!GetChartExtremums(chart_id, price_high, price_low, time_high, time_low))

return(false);



//--- построим объект "Уровни Фибоначчи" на найденных координатах цены/времени

if(!ObjectCreate(chart_id, OBJ_NAME, OBJ_FIBO, WND, time_high, price_high, time_low, price_low))

{

PrintFormat("%s: ObjectCreate() failed. Error %d",__FUNCTION__, GetLastError());

return(false);

}



//--- всё успешно - обновляем график и возвращаем true

ChartRedraw();

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Возвращает максимальную и минимальную цены на графике и их время |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GetChartExtremums(const long chart_id, double &price_high, double &price_low, datetime &time_high, datetime &time_low)

{

//--- обнуляем переменные

price_high=price_low=0;

time_high =time_low =0;

//--- символ графика

string symbol = ChartSymbol(chart_id);



//--- по номеру первого видимого бара и количеству баров на графике рассчитываем начало диапазона копируемых таймсерий

int first = (int)ChartGetInteger(chart_id, CHART_FIRST_VISIBLE_BAR);

int count = (int)ChartGetInteger(chart_id, CHART_VISIBLE_BARS);

int start = first+1-count;



//--- массивы, куда будут скопированы таймсерии

double array_high[];

double array_low[];

datetime array_time[];

int index;



//--- копируем в массивы три таймсерии в количестве count и начиная от start

ResetLastError();

if(CopySeries(symbol, PERIOD_CURRENT, start, count, COPY_RATES_TIME|COPY_RATES_HIGH|COPY_RATES_LOW, array_time, array_high, array_low)!=count)

{

PrintFormat("%s: CopySeries() failed. Error %d",__FUNCTION__, GetLastError());

return(false);

}



//--- ищем индекс максимальной цены в массиве array_high

index=ArrayMaximum(array_high);

if(index<0)

{

PrintFormat("%s: ArrayMaximum() failed. Error %d",__FUNCTION__, GetLastError());

return(false);

}

//--- запомним наивысшую цену на видимом графике и значение времени бара, на которм находится эта цена

price_high=array_high[index];

time_high=array_time[index];



//--- ищем индекс минимальной цены в массиве array_low

index=ArrayMinimum(array_low);

if(index<0)

{

PrintFormat("%s: ArrayMinimum() failed. Error %d",__FUNCTION__, GetLastError());

return(false);

}

//--- запомним наименьшую цену на видимом графике и значение времени бара, на которм находится эта цена

price_low=array_low[index];

time_low=array_time[index];



//--- всё успешно

return(true);

}