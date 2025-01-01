//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- в цикле по всем позициям на счёте

int total=PositionsTotal();

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- получаем тикет очередной позиции, автоматически выбирая позицию для доступа к её свойствам

ulong ticket=PositionGetTicket(i);

if(ticket==0)

continue;



//--- получаем тип позиции и выводим описание выбранной позиции в журнал

string type=(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==POSITION_TYPE ? "Buy" : "Sell");

PrintFormat("[%d] Selected position %s #%I64u", i, type, ticket);

}

/*

результат:

[0] Selected position Sell #2810802718

[1] Selected position Buy #2810802919

*/

}