//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта

#property script_show_inputs

//--- имя файла для записи

input string InpFileName="example.csv"; // имя файла

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- откроем файл

int file_handle=FileOpen(InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_CSV);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- запишем данные в файл

for(int i=0;i<1000;i++)

{

//--- вызовем функцию записи

FileWrite(file_handle,TimeCurrent(),SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID),SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK));

//--- сбрасываем данные на диск на каждой 128 итерации

if((i & 127)==127)

{

//--- теперь данные будут находиться в файле, и при критической ошибке терминала мы их не потеряем

FileFlush(file_handle);

PrintFormat("i = %d, OK",i);

}

//--- задержка в 0.01 секунды

Sleep(10);

}

//--- закрываем файл

FileClose(file_handle);

}

else

PrintFormat("Ошибка, код = %d",GetLastError());

}