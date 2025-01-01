- FileSelectDialog
FileFlush
Сброс на диск всех данных, оставшихся в файловом буфере ввода-вывода.
void FileFlush(
Параметры
file_handle
[in] Файловый описатель, возвращаемый функцией FileOpen().
Возвращаемое значение
Нет возвращаемого значения.
Примечание
При выполнении операции записи в файл физически данные могут оказаться в нем только через некоторое время. Для того чтобы данные сразу же сохранились в файле, нужно использовать функцию FileFlush(). Если не использовать функцию, то часть данных, еще не попавших на диск, принудительно записывается туда только при закрытии файла функцией FileClose().
Функцию необходимо использовать тогда, когда записываемые данные представляют собой определенную ценность. При этом стоит учитывать, что частый вызов функции может сказаться на скорости работы программы.
Функцию FileFlush() необходимо вызывать между операциями чтения из файла и записи в файл.
Пример:
//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта
