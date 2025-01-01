input int fake_parameter=3; // бесполезный параметр

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- Получим номер билда, в котором скомпилирована программа

Print(__FUNCTION__," Build #",__MQLBUILD__);

//--- Код причины перезагрузки можно получать и в OnInit()

Print(__FUNCTION__," При перезагрузке эксперта можно получить код причины деинициализации");

//--- Первый способ получить код причины деинициализации

Print(__FUNCTION__," _UninitReason = ",getUninitReasonText(_UninitReason));

//--- Второй способ получить код причины деинициализации

Print(__FUNCTION__," UninitializeReason() = ",getUninitReasonText(UninitializeReason()));

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- Первый способ получить код причины деинициализации

Print(__FUNCTION__," Код причины деинициализации = ",reason);

//--- Второй способ получить код причины деинициализации

Print(__FUNCTION__," _UninitReason = ",getUninitReasonText(_UninitReason));

//--- Третий способ получить код причины деинициализации

Print(__FUNCTION__," UninitializeReason() = ",getUninitReasonText(UninitializeReason()));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Возвращает текстовое описания причины деинициализации |

//+------------------------------------------------------------------+

string getUninitReasonText(int reasonCode)

{

string text="";

//---

switch(reasonCode)

{

case REASON_ACCOUNT:

text="Account was changed";break;

case REASON_CHARTCHANGE:

text="Symbol or timeframe was changed";break;

case REASON_CHARTCLOSE:

text="Chart was closed";break;

case REASON_PARAMETERS:

text="Input-parameter was changed";break;

case REASON_RECOMPILE:

text="Program "+__FILE__+" was recompiled";break;

case REASON_REMOVE:

text="Program "+__FILE__+" was removed from chart";break;

case REASON_TEMPLATE:

text="New template was applied to chart";break;

default:text="Another reason";

}

//---

return text;

}