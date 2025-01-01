- OnStart
OnDeinit
Вызывается в индикаторах и экспертах при наступлении события Deinit. Функция предназначена для деинициализации запущенной MQL5-программы.
|
void OnDeinit(
Параметры
reason
[in] Код причины деинициализации.
Возвращаемое значение
Нет возвращаемого значения
Примечание
Событие Deinit генерируется для экспертов и индикаторов в следующих случаях:
- перед переинициализацией в связи со сменой символа или периода графика, к которому прикреплена mql5-программа;
- перед переинициализацией в связи со сменой входных параметров;
- перед выгрузкой mql5-программы.
Параметр reason может принимать следующие значения:
|
Константа
|
Значение
|
Описание
|
REASON_PROGRAM
|
0
|
Эксперт прекратил свою работу, вызвав функцию ExpertRemove()
|
REASON_REMOVE
|
1
|
Программа удалена с графика
|
REASON_RECOMPILE
|
2
|
Программа перекомпилирована
|
REASON_CHARTCHANGE
|
3
|
Символ или период графика был изменен
|
REASON_CHARTCLOSE
|
4
|
График закрыт
|
REASON_PARAMETERS
|
5
|
Входные параметры были изменены пользователем
|
REASON_ACCOUNT
|
6
|
Активирован другой счет либо произошло переподключение к торговому серверу вследствие изменения настроек счета
|
REASON_TEMPLATE
|
7
|
Применен другой шаблон графика
|
REASON_INITFAILED
|
8
|
Обработчик OnInit() вернул ненулевое значение
|
REASON_CLOSE
|
9
|
Терминал был закрыт
Коды причины деинициализации эксперта можно также получить функцией UninitializeReason() или из предопределенной переменной _UninitReason.
Пример функций OnInit() и OnDeinit() для эксперта
|
input int fake_parameter=3; // бесполезный параметр
Смотри также
