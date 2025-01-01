- Структура даты
Структура для получения текущих цен (MqlTick)
Структура для хранения последних цен по символу. Предназначена для быстрого получения наиболее востребованной информации о текущих ценах.
struct MqlTick
Переменная типа MqlTick позволяет за один вызов функции SymbolInfoTick() получить значения Ask, Bid, Last и Volume.
У каждого тика всегда заполняются все параметры, независимо от того, изменились ли данные по сравнению с предыдущим тиком. Это позволяет всегда иметь актуальное состояние цен на любой момент времени без поиска предыдущих значений по тиковой истории. Например, с тиком могла измениться только цена бид, но в структуре помимо новой цены будут указаны и остальные параметры: предыдущая цена аск, объем и т.д.
Чтобы узнать, какие именно данные изменились с текущим тиком, анализируйте его флаги:
- TICK_FLAG_BID – тик изменил цену бид
- TICK_FLAG_ASK – тик изменил цену аск
- TICK_FLAG_LAST – тик изменил цену последней сделки
- TICK_FLAG_VOLUME – тик изменил объем
- TICK_FLAG_BUY – тик возник в результате сделки на покупку
- TICK_FLAG_SELL – тик возник в результате сделки на продажу
Пример:
void OnTick()
