Структура для получения текущих цен (MqlTick)

Структура для хранения последних цен по символу. Предназначена для быстрого получения наиболее востребованной информации о текущих ценах.

struct MqlTick

{

datetime time; // Время последнего обновления цен

double bid; // Текущая цена Bid

double ask; // Текущая цена Ask

double last; // Текущая цена последней сделки (Last)

ulong volume; // Объем для текущей цены Last

long time_msc; // Время последнего обновления цен в миллисекундах

uint flags; // Флаги тиков

double volume_real; // Объем для текущей цены Last c повышенной точностью

};

Переменная типа MqlTick позволяет за один вызов функции SymbolInfoTick() получить значения Ask, Bid, Last и Volume.

У каждого тика всегда заполняются все параметры, независимо от того, изменились ли данные по сравнению с предыдущим тиком. Это позволяет всегда иметь актуальное состояние цен на любой момент времени без поиска предыдущих значений по тиковой истории. Например, с тиком могла измениться только цена бид, но в структуре помимо новой цены будут указаны и остальные параметры: предыдущая цена аск, объем и т.д.

Чтобы узнать, какие именно данные изменились с текущим тиком, анализируйте его флаги:

TICK_FLAG_BID – тик изменил цену бид

TICK_FLAG_ASK – тик изменил цену аск

TICK_FLAG_LAST – тик изменил цену последней сделки

TICK_FLAG_VOLUME – тик изменил объем

TICK_FLAG_BUY – тик возник в результате сделки на покупку

TICK_FLAG_SELL – тик возник в результате сделки на продажу

Пример:

void OnTick()

{

MqlTick last_tick;

//---

if(SymbolInfoTick(Symbol(),last_tick))

{

Print(last_tick.time,": Bid = ",last_tick.bid,

" Ask = ",last_tick.ask," Volume = ",last_tick.volume);

}

else

Print("SymbolInfoTick() failed, error = ",GetLastError());

//---

}

