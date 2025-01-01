ДокументацияРазделы
Структура для хранения последних цен по символу. Предназначена для быстрого получения наиболее востребованной информации о текущих ценах.

struct MqlTick
  {
   datetime     time;          // Время последнего обновления цен
   double       bid;           // Текущая цена Bid
   double       ask;           // Текущая цена Ask
   double       last;          // Текущая цена последней сделки (Last)
   ulong        volume;        // Объем для текущей цены Last
   long         time_msc;      // Время последнего обновления цен в миллисекундах
   uint         flags;         // Флаги тиков
   double       volume_real;   // Объем для текущей цены Last c повышенной точностью
  };

Переменная типа MqlTick позволяет за один вызов функции SymbolInfoTick() получить значения Ask, Bid, Last и Volume.

У каждого тика всегда заполняются все параметры, независимо от того, изменились ли данные по сравнению с предыдущим тиком. Это позволяет всегда иметь актуальное состояние цен на любой момент времени без поиска предыдущих значений по тиковой истории. Например, с тиком могла измениться только цена бид, но в структуре помимо новой цены будут указаны и остальные параметры: предыдущая цена аск, объем и т.д.

Чтобы узнать, какие именно данные изменились с текущим тиком, анализируйте его флаги:

  • TICK_FLAG_BID – тик изменил цену бид
  • TICK_FLAG_ASK  – тик изменил цену аск
  • TICK_FLAG_LAST – тик изменил цену последней сделки
  • TICK_FLAG_VOLUME – тик изменил объем
  • TICK_FLAG_BUY – тик возник в результате сделки на покупку
  • TICK_FLAG_SELL – тик возник в результате сделки на продажу

Пример:

void OnTick()
  {
   MqlTick last_tick;
//---
   if(SymbolInfoTick(Symbol(),last_tick))
     {
      Print(last_tick.time,": Bid = ",last_tick.bid,
            " Ask = ",last_tick.ask,"  Volume = ",last_tick.volume);
     }
   else 
      Print("SymbolInfoTick() failed, error = ",GetLastError());
//---
  }

