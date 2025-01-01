//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта

#property script_show_inputs

//--- входные параметры

input string InpSrcName="data.txt";

input string InpDstName="newdata.txt";

input string InpSrcDirectory="SomeFolder";

input string InpDstDirectory="OtherFolder";

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string local=TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH);

string common=TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH);

//--- получим пути к файлам

string src_path;

string dst_path;

StringConcatenate(src_path,InpSrcDirectory,"//",InpSrcName);

StringConcatenate(dst_path,InpDstDirectory,"//",InpDstName);

//--- проверим, существуют ли файл источника (если нет - выход)

if(FileIsExist(src_path))

PrintFormat("%s file exists in the %s\\Files\\%s folder",InpSrcName,local,InpSrcDirectory);

else

{

PrintFormat("Error, %s source file not found",InpSrcName);

return;

}

//--- проверим, существует ли уже файл результата

if(FileIsExist(dst_path,FILE_COMMON))

{

PrintFormat("%s file exists in the %s\\Files\\%s folder",InpDstName,common,InpDstDirectory);

//--- файл существует, перемещение нужно проводить с флагом FILE_REWRITE

ResetLastError();

if(FileMove(src_path,0,dst_path,FILE_COMMON|FILE_REWRITE))

PrintFormat("%s file moved",InpSrcName);

else

PrintFormat("Error! Code = %d",GetLastError());

}

else

{

PrintFormat("%s file does not exist in the %s\\Files\\%s folder",InpDstName,common,InpDstDirectory);

//--- файл не существует, перемещение нужно проводить без флага FILE_REWRITE

ResetLastError();

if(FileMove(src_path,0,dst_path,FILE_COMMON))

PrintFormat("%s file moved",InpSrcName);

else

PrintFormat("Error! Code = %d",GetLastError());

}

//--- теперь файл перемещен, проверим это

if(FileIsExist(dst_path,FILE_COMMON) && !FileIsExist(src_path,0))

Print("Success!");

else

Print("Error!");

}