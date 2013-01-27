Модуль MetaTrader для интеграции с Python

MQL5 предназначен для разработки высокопроизводительных торговых приложений на финансовых рынках и не имеет аналогов среди других специализованных языков, используемых в алготрейдинге. Синтаксис и скорость работы программ на MQL5 максимально приближены к С++, имеется поддержка OpenCL и интеграция с MS Visual Studio, доступны библиотеки статистики, нечеткой логики и ALGLIB. В среде разработки MetaEditor также имеется нативная поддержка .NET библиотек с "умным" импортом функций без написания специальных оберток, можно использовать сторонние C++ DLL. Файлы исходных кодов на С++ (CPP и H) можно редактировать и компилировать в DLL прямо из редактора — для этого используется Microsoft Visual Studio, установленный на компьютере пользователя.

Python является современным высокоуровневым языком программирования для разработки сценариев и приложений. Содержит множество библиотек для машинного обучения, автоматизации процессов, анализа и визуализации данных.

Пакет MetaTrader для Python предназначен для удобного и быстрого получения биржевой информации через межпроцессное взаимодействие прямо из терминала MetaTrader 5. Полученные таким образом данные можно дальше использовать для статистических вычислений и машинного обучения.

Установка пакета в командной строке:

pip install MetaTrader5

Обновление пакета в командной строке:

pip install --upgrade MetaTrader5

Функции для интеграции MetaTrader 5 и Python

Функция Действие initialize Устанавливает соединение с терминалом MetaTrader 5 login Подключается к торговому счету с указанными параметрами shutdown Закрывает ранее установленное подключение к терминалу MetaTrader 5 version Возвращает версию терминала MetaTrader 5 last_error Возвращает информацию о последней ошибке account_info Получает информацию о текущем торговом счете terminal_Info Получает состояние и параметры подключенного терминала MetaTrader 5 symbols_total Получает количество всех финансовых инструментов в терминале MetaTrader 5 symbols_get Получает все финансовые инструменты из терминала MetaTrader 5 symbol_info Получает информацию по указанному финансовому инструменту symbol_info_tick Получает последний тик по указанному финансовому инструменту symbol_select Выбирает символ в окне MarketWatch или убирает символ из этого окна market_book_add Производит подписку терминала MetaTrader 5 на получение событий об изменениях в стакане по указанному символу market_book_get Возвращает кортеж из BookInfo, содержащий записи стакана цен указанного символа market_book_release Отменяет подписку терминала MetaTrader 5 на получение событий об изменениях в стакане по указанному символу copy_rates_from Получает бары из терминала MetaTrader 5, начиная с указанной даты copy_rates_from_pos Получает бары из терминала MetaTrader 5, начиная с указанного индекса copyrates_range Получает бары в указанном диапазоне дат из терминала MetaTrader 5 copy_ticks_from Получает тики из терминала MetaTrader 5, начиная с указанной даты copy_ticks_range Получает тики за указанный диапазон дат из терминала MetaTrader 5 orders_total Получает количество действующих ордеров. orders_get Получает действующие ордеры с возможность фильтрации по символу или тикету order_calc_margin Возвращает размер маржи в валюте счета для проведения указанной торговой операции order_calc_profit Возвращает размер прибыли в валюте счета для указанной торговой операции order_check Проверяет достаточность средств для совершения требуемой торговой операции order_send Отправляет из терминала на торговый сервер запрос на совершение торговой операции. positions_total Получает количество открытых позиций positions_get Получает открытые позиции с возможностью фильтрации по символу или тикету history_orders_total Получает количество ордеров в торговой истории в указанном интервале history_orders_get Получает ордеры из торговой истории с возможностью фильтрации по тикету или позиции history_deals_total Получает количество сделок в торговой истории в указанном интервале history_deals_get Получает сделки из торговой истории с возможностью фильтрации по тикету или позиции

Пример подключения Python к MetaTrader 5

Скачайте последнюю версию Python 3.8 со страницы https://www.python.org/downloads/windows При установке Python отметьте чек-бокс "Add Python 3.8 to PATH%", чтобы можно было из командной строки запускать скрипты на Python. Установите модуль MetaTrader5 из командной строки

pip install MetaTrader5

Добавьте пакеты matplotlib и pandas

pip install matplotlib

pip install pandas

Запустите тестовый скрипт

from datetime import datetime

import matplotlib.pyplot as plt

import pandas as pd

from pandas.plotting import register_matplotlib_converters

register_matplotlib_converters()

import MetaTrader5 as mt5



# подключимся к MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed")

mt5.shutdown()



# запросим статус и параметры подключения

print(mt5.terminal_info())

# получим информацию о версии MetaTrader 5

print(mt5.version())



# запросим 1000 тиков с EURAUD

euraud_ticks = mt5.copy_ticks_from("EURAUD", datetime(2020,1,28,13), 1000, mt5.COPY_TICKS_ALL)

# запросим тики с AUDUSD в интервале 2019.04.01 13:00 - 2019.04.02 13:00

audusd_ticks = mt5.copy_ticks_range("AUDUSD", datetime(2020,1,27,13), datetime(2020,1,28,13), mt5.COPY_TICKS_ALL)



# получим бары с разных инструментов разными способами

eurusd_rates = mt5.copy_rates_from("EURUSD", mt5.TIMEFRAME_M1, datetime(2020,1,28,13), 1000)

eurgbp_rates = mt5.copy_rates_from_pos("EURGBP", mt5.TIMEFRAME_M1, 0, 1000)

eurcad_rates = mt5.copy_rates_range("EURCAD", mt5.TIMEFRAME_M1, datetime(2020,1,27,13), datetime(2020,1,28,13))



# завершим подключение к MetaTrader 5

mt5.shutdown()



#DATA

print('euraud_ticks(', len(euraud_ticks), ')')

for val in euraud_ticks[:10]: print(val)



print('audusd_ticks(', len(audusd_ticks), ')')

for val in audusd_ticks[:10]: print(val)



print('eurusd_rates(', len(eurusd_rates), ')')

for val in eurusd_rates[:10]: print(val)



print('eurgbp_rates(', len(eurgbp_rates), ')')

for val in eurgbp_rates[:10]: print(val)



print('eurcad_rates(', len(eurcad_rates), ')')

for val in eurcad_rates[:10]: print(val)



#PLOT

# создадим из полученных данных DataFrame

ticks_frame = pd.DataFrame(euraud_ticks)

# сделаем отрисовку тиков на графике

plt.plot(ticks_frame['time'], ticks_frame['ask'], 'r-', label='ask')

plt.plot(ticks_frame['time'], ticks_frame['bid'], 'b-', label='bid')



# выведем легенды

plt.legend(loc='upper left')



# добавим заголовок

plt.title('EURAUD ticks')



# покажем график

plt.show()

Получите данные и график

