Модуль MetaTrader для интеграции с Python
MQL5 предназначен для разработки высокопроизводительных торговых приложений на финансовых рынках и не имеет аналогов среди других специализованных языков, используемых в алготрейдинге. Синтаксис и скорость работы программ на MQL5 максимально приближены к С++, имеется поддержка OpenCL и интеграция с MS Visual Studio, доступны библиотеки статистики, нечеткой логики и ALGLIB. В среде разработки MetaEditor также имеется нативная поддержка .NET библиотек с "умным" импортом функций без написания специальных оберток, можно использовать сторонние C++ DLL. Файлы исходных кодов на С++ (CPP и H) можно редактировать и компилировать в DLL прямо из редактора — для этого используется Microsoft Visual Studio, установленный на компьютере пользователя.
Python является современным высокоуровневым языком программирования для разработки сценариев и приложений. Содержит множество библиотек для машинного обучения, автоматизации процессов, анализа и визуализации данных.
Пакет MetaTrader для Python предназначен для удобного и быстрого получения биржевой информации через межпроцессное взаимодействие прямо из терминала MetaTrader 5. Полученные таким образом данные можно дальше использовать для статистических вычислений и машинного обучения.
Установка пакета в командной строке:
pip install MetaTrader5
Обновление пакета в командной строке:
pip install --upgrade MetaTrader5
Функции для интеграции MetaTrader 5 и Python
Функция
Действие
Устанавливает соединение с терминалом MetaTrader 5
Подключается к торговому счету с указанными параметрами
Закрывает ранее установленное подключение к терминалу MetaTrader 5
Возвращает версию терминала MetaTrader 5
Возвращает информацию о последней ошибке
Получает информацию о текущем торговом счете
Получает состояние и параметры подключенного терминала MetaTrader 5
Получает количество всех финансовых инструментов в терминале MetaTrader 5
Получает все финансовые инструменты из терминала MetaTrader 5
Получает информацию по указанному финансовому инструменту
Получает последний тик по указанному финансовому инструменту
Выбирает символ в окне MarketWatch или убирает символ из этого окна
Производит подписку терминала MetaTrader 5 на получение событий об изменениях в стакане по указанному символу
Возвращает кортеж из BookInfo, содержащий записи стакана цен указанного символа
Отменяет подписку терминала MetaTrader 5 на получение событий об изменениях в стакане по указанному символу
Получает бары из терминала MetaTrader 5, начиная с указанной даты
Получает бары из терминала MetaTrader 5, начиная с указанного индекса
Получает бары в указанном диапазоне дат из терминала MetaTrader 5
Получает тики из терминала MetaTrader 5, начиная с указанной даты
Получает тики за указанный диапазон дат из терминала MetaTrader 5
Получает количество действующих ордеров.
Получает действующие ордеры с возможность фильтрации по символу или тикету
Возвращает размер маржи в валюте счета для проведения указанной торговой операции
Возвращает размер прибыли в валюте счета для указанной торговой операции
Проверяет достаточность средств для совершения требуемой торговой операции
Отправляет из терминала на торговый сервер запрос на совершение торговой операции.
Получает количество открытых позиций
Получает открытые позиции с возможностью фильтрации по символу или тикету
Получает количество ордеров в торговой истории в указанном интервале
Получает ордеры из торговой истории с возможностью фильтрации по тикету или позиции
Получает количество сделок в торговой истории в указанном интервале
Получает сделки из торговой истории с возможностью фильтрации по тикету или позиции
Пример подключения Python к MetaTrader 5
- Скачайте последнюю версию Python 3.8 со страницы https://www.python.org/downloads/windows
- При установке Python отметьте чек-бокс "Add Python 3.8 to PATH%", чтобы можно было из командной строки запускать скрипты на Python.
- Установите модуль MetaTrader5 из командной строки
pip install MetaTrader5
- Добавьте пакеты matplotlib и pandas
pip install matplotlib
- Запустите тестовый скрипт
from datetime import datetime
- Получите данные и график
[2, 'MetaQuotes-Demo', '16167573']