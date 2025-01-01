Предопределенные переменные
Для каждой выполняющейся mql5-программы поддерживается ряд предопределенных переменных, которые отражают состояние текущего ценового графика на момент запуска программы - эксперта, скрипта или пользовательского индикатора.
Значение предопределенным переменным устанавливает клиентский терминал перед запуском mql5-программы на выполнение. Предопределенные переменные константны и не могут быть изменены из mql5-программы. Исключение составляет переменная _LastError, которая может быть обнулена функцией ResetLastError.
|
Переменная
|
Значение
|
Переменная _AppliedTo позволяет узнать в индикаторе тип данных, на которых он расcчитывается
|
Количество десятичных знаков после запятой
|
Размер пункта текущего инструмента в валюте котировки
|
Значение последней ошибки
|
Значение таймфрейма текущего графика
|
Текущее состояние генератора псевдослучайных целых чисел
|
Флаг остановки программы
|
Имя символа текущего графика
|
Код причины деинициализации программы
|
Переменная _IsX64 позволяет узнать в каком терминале запущена MQL5-программа
Предопределенные переменные не могут быть определены в библиотеке. Библиотека использует эти переменные, определенные в программе, из которой эта библиотека была вызвана.