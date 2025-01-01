ДокументацияРазделы
Предопределенные переменные

Для каждой выполняющейся mql5-программы поддерживается ряд предопределенных переменных, которые отражают состояние текущего ценового графика на момент запуска программы - эксперта, скрипта или пользовательского индикатора.

Значение предопределенным переменным устанавливает клиентский терминал перед запуском mql5-программы на выполнение. Предопределенные переменные константны и не могут быть изменены из mql5-программы. Исключение составляет переменная _LastError, которая может быть обнулена функцией ResetLastError.

Переменная

Значение

_AppliedTo

Переменная _AppliedTo позволяет узнать в индикаторе тип данных, на которых он расcчитывается

_Digits

Количество десятичных знаков после запятой

_Point

Размер пункта текущего инструмента в валюте котировки

_LastError

Значение последней ошибки

_Period

Значение таймфрейма текущего графика

_RandomSeed

Текущее состояние генератора псевдослучайных целых чисел

_StopFlag

Флаг остановки программы

_Symbol

Имя символа текущего графика

_UninitReason

Код причины деинициализации программы

_IsX64

Переменная _IsX64 позволяет узнать в каком терминале запущена MQL5-программа

Предопределенные переменные не могут быть определены в библиотеке. Библиотека использует эти переменные, определенные в программе, из которой эта библиотека была вызвана.

 