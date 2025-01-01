Предопределенные переменные

Для каждой выполняющейся mql5-программы поддерживается ряд предопределенных переменных, которые отражают состояние текущего ценового графика на момент запуска программы - эксперта, скрипта или пользовательского индикатора.

Значение предопределенным переменным устанавливает клиентский терминал перед запуском mql5-программы на выполнение. Предопределенные переменные константны и не могут быть изменены из mql5-программы. Исключение составляет переменная _LastError, которая может быть обнулена функцией ResetLastError.

Переменная Значение _AppliedTo Переменная _AppliedTo позволяет узнать в индикаторе тип данных, на которых он расcчитывается _Digits Количество десятичных знаков после запятой _Point Размер пункта текущего инструмента в валюте котировки _LastError Значение последней ошибки _Period Значение таймфрейма текущего графика _RandomSeed Текущее состояние генератора псевдослучайных целых чисел _StopFlag Флаг остановки программы _Symbol Имя символа текущего графика _UninitReason Код причины деинициализации программы _IsX64 Переменная _IsX64 позволяет узнать в каком терминале запущена MQL5-программа

Предопределенные переменные не могут быть определены в библиотеке. Библиотека использует эти переменные, определенные в программе, из которой эта библиотека была вызвана.