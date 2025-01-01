- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
DoubleToString
Преобразование числового значения в текстовую строку.
|
string DoubleToString(
Параметры
value
[in] Величина с плавающей точкой.
digits
[in] Формат точности. Если значение digits лежит в диапазоне от 0 до 16, то будет получено строковое представление числа с указанным количество знаков после запятой. Если значение digits лежит в диапазоне от -1 до -16, то будет получено строковое представление числа в научном формате с указанным количеством знаков после запятой. Во всех остальных случаях строковое представление числа будет содержать 8 знаков после запятой.
Возвращаемое значение
Строка, содержащая символьное представление числа в указанном формате точности.
Пример:
|
Print("DoubleToString(120.0+M_PI) : ",DoubleToString(120.0+M_PI));
Смотри также