DoubleToString

Преобразование числового значения в текстовую строку.

string DoubleToString(

double value,

int digits=8

);

Параметры

value

[in] Величина с плавающей точкой.

digits

[in] Формат точности. Если значение digits лежит в диапазоне от 0 до 16, то будет получено строковое представление числа с указанным количество знаков после запятой. Если значение digits лежит в диапазоне от -1 до -16, то будет получено строковое представление числа в научном формате с указанным количеством знаков после запятой. Во всех остальных случаях строковое представление числа будет содержать 8 знаков после запятой.

Возвращаемое значение

Строка, содержащая символьное представление числа в указанном формате точности.

Пример:

Print("DoubleToString(120.0+M_PI) : ",DoubleToString(120.0+M_PI));

Print("DoubleToString(120.0+M_PI,16) : ",DoubleToString(120.0+M_PI,16));

Print("DoubleToString(120.0+M_PI,-16) : ",DoubleToString(120.0+M_PI,-16));

Print("DoubleToString(120.0+M_PI,-1) : ",DoubleToString(120.0+M_PI,-1));

Print("DoubleToString(120.0+M_PI,-20) : ",DoubleToString(120.0+M_PI,-20));

Смотри также

NormalizeDouble, StringToDouble