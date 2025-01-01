ДокументацияРазделы
ResourceSave

Сохраняет ресурс в указанный файл.

bool  ResourceSave(
   const string  resource_name      // имя ресурса
   const string  file_name          // имя файла
   );

Параметры

resource_name

[in]  Имя ресурса, должно начинаться с "::".

file_name

[in]  Имя файла относительно MQL5\Files.

Возвращаемое значение

true – в случае успеха, иначе false. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Функция всегда перезаписывает файл и создаёт при необходимости все промежуточные подкаталоги в имени файла в случае их отсутствия.

 

Пример:

//--- параметры графического ресурса
string ExtResName="Resource";
int    ExtResWidth=100;
int    ExtResHeight=100;
uint   ExtResData[];
int    ExtResSize=ExtResWidth*ExtResHeight;
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   ResetLastError();
//--- устанавливаем размер массива пикселей
   if(ArrayResize(ExtResData,ExtResSize)!=ExtResSize)
     {
      Print("ArrayResize() failed. Error code: ",GetLastError());
      return;
     }
//--- заполняем массив пикселей прозрачным цветом и на его основе создаём графический ресурс
   ArrayInitialize(ExtResData,0x00FFFFFF);
   if(!ResourceCreate(ExtResName,ExtResData,ExtResWidth,ExtResHeight,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))
     {
      Print("ResourceCreate() failed. Error code: ",GetLastError());
      return;
     }
   Print("Size of created recource array: ",ExtResData.Size());
 
//--- проверим созданный графический ресурс.
//--- получаем данные времени и цены текущего бара
   MqlTick tick={};
   if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))
     {
      Print("SymbolInfoTick() failed. Error code: ",GetLastError());
      return;
     }
//--- cоздаём объект "Рисунок" на координатах цены и времени последнего тика
   string obj_name="Bitmap";
   if(!ObjectCreate(0,obj_name,OBJ_BITMAP,0,tick.time,tick.bid))
     {
      Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());
      return;
     }
//--- устанавливаем созданному объекту-рисунку ширину и высоту, равные ширине и высоте графического ресурса.
//--- устанавливаем точку привязки объекта по его центру.
   ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_XSIZE,ExtResWidth);
   ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_YSIZE,ExtResHeight);
   ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);
//--- указываем для объекта-рисунка в качестве файла изображения ранее созданный графический ресурс
//--- в этом случае для указания имени используемого графического ресурса нужно перед его именем дописать "::"
   ObjectSetString(0,obj_name,OBJPROP_BMPFILE,"::"+ExtResName);
   
//--- установим цвет GreenYellow с прозрачностью 200
   uint clr=ColorToARGB(clrGreenYellow,200);
//--- заполним установленным цветом весь массив пикселей графического ресурса
   ArrayInitialize(ExtResData,clr);
//--- нарисуем сетку цветом DodgerBlue
   for(int x=0;x<ExtResWidth;x+=9)
      LineVertical(x,0,ExtResHeight,ColorToARGB(clrDodgerBlue,200));
   for(int y=0;y<ExtResHeight;y+=9)
      LineHorizontal(0,ExtResWidth,y,ColorToARGB(clrDodgerBlue,200));
//--- обновим данные графического ресурса
   Update(ExtResName,ExtResData,ExtResWidth,ExtResHeight,true);
   
//--- подождём 3 секунды перед удалением ресурса и графического объекта
   Print("Wait 3 seconds before deleting the resource and graphic object");
   Sleep(3000);
 
//--- сохраним ресурс в файле
   ResetLastError();
   if(!ResourceSave("::"+ExtResName,"ResourceSave\\"+ExtResName+".bmp"))
     {
      Print("ResourceSave() failed. Error code: ",GetLastError());
      return;
     }
//--- удалим ресурс и графический объект-рисунок
   if(!ResourceFree("::"+ExtResName))
     {
      Print("ResourceFree() failed. Error code: ",GetLastError());
      return;
     }
   if(!ObjectDelete(0,obj_name))
     {
      Print("ObjectDelete() failed. Error code: ",GetLastError());
      return;
     }
 
//--- теперь создадим новый объект "Графическая метка" на координатах цены и времени последнего тика, смещённый влево на ширину изображения
//--- получим экранные координаты по ранее полученным цене и времени последнего тика
   int x=0,y=0;
   if(!ChartTimePriceToXY(0,0,tick.time,tick.bid,x,y))
     {
      Print("ChartTimePriceToXY() failed. Error code: ",GetLastError());
      return;
     }
   obj_name="BitmapLabel";
   if(!ObjectCreate(0,obj_name,OBJ_BITMAP_LABEL,0,0,0))
     {
      Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());
      return;
     }
//--- устанавливаем точку привязки объекта по его центру.
   ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);
//--- устанавливаем объекту-графической метке координаты цены и времени последнего тика, смещённые влево на ширину изображения
   ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_XDISTANCE,x-ExtResWidth);
   ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
//--- указываем для объекта-графической метки в качестве файла изображения ранее сохранённый ресурс как bmp-изображение
   ObjectSetString(0,obj_name,OBJPROP_BMPFILE,"\\Files\\ResourceSave\\"+ExtResName+".bmp");
//--- обновляем график
   ChartRedraw();
   
//--- подождём 3 секунды перед удалением объекта-графической метки
   Print("Wait 3 seconds before deleting the new graphic object");
   Sleep(3000);
   if(!ObjectDelete(0,obj_name))
      Print("ObjectDelete() failed. Error code: ",GetLastError());
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Обновляет данные графического ресурса                            |
//+------------------------------------------------------------------+
void Update(const string res_name,const uint &pixel_data[],const uint width,const uint height,const bool redraw)
  {
//--- если переданы нулевые размеры - уходим
   if(width==0 || height==0)
      return;
//--- обновляем ресурсные данные и перерисовываем график
   if(ResourceCreate(res_name,pixel_data,width,height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) && redraw)
      ChartRedraw();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Рисует вертикальную линию                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void LineVertical(int x,int y1,int y2,const uint clr)
  {
   int tmp;
//--- сортировка по Y
   if(y1>y2)
     {
      tmp=y1;
      y1 =y2;
      y2 =tmp;
     }
//--- линия за границами картинки
   if(y2<0 || y1>=ExtResHeight || x<0 || x>=ExtResWidth)
      return;
//--- остаемся внутри границ картинки
   if(y1<0)
      y1=0;
   if(y2>=ExtResHeight)
      y2=ExtResHeight-1;
//--- рисуем линию
   int index=y1*ExtResWidth+x;
   for(int i=y1i<=y2i++,index+=ExtResWidth)
      ExtResData[index]=clr;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Рисует горизонтальную линию                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void LineHorizontal(int x1,int x2,int y,const uint clr)
  {
   int tmp;
//--- сортировка по X
   if(x1>x2)
     {
      tmp=x1;
      x1 =x2;
      x2 =tmp;
     }
//--- линия за границами картинки
   if(x2<0 || x1>=ExtResWidth || y<0 || y>=ExtResHeight)
      return;
//--- остаемся внутри границ картинки
   if(x1<0)
      x1=0;
   if(x2>=ExtResWidth)
      x2=ExtResWidth-1;
//--- рисуем линию
   ArrayFill(ExtResData,y*ExtResWidth+x1,(x2-x1)+1,clr);
  }

Смотри также

Ресурсы, ObjectCreate(), PlaySound(), ObjectSetString(), OBJPROP_BMPFILE