Получает количество полей в запросе.

int  DatabaseColumnsCount(
   int  request      // хендл запроса, полученный в DatabasePrepare
   );

Параметры

request

[in]  Хендл запроса, полученный в DatabasePrepare().

Возвращаемое значение

Количество полей или -1 в случае ошибки. Для получения кода ошибки используйте GetLastError(), возможные ответы:

  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) - невалидный хендл запроса.

Примечание

Для получения количества полей запроса, созданного в DatabasePrepare(), нет необходимости вызывать функцию DatabaseRead(). Для остальных функций вида DatabaseColumnXXX() предварительно требуется вызвать DatabaseRead().

