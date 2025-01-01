Справочник MQL5Работа с базами данныхDatabaseColumnsCount
DatabaseColumnsCount
Получает количество полей в запросе.
int DatabaseColumnsCount(
Параметры
request
[in] Хендл запроса, полученный в DatabasePrepare().
Возвращаемое значение
Количество полей или -1 в случае ошибки. Для получения кода ошибки используйте GetLastError(), возможные ответы:
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) - невалидный хендл запроса.
Примечание
Для получения количества полей запроса, созданного в DatabasePrepare(), нет необходимости вызывать функцию DatabaseRead(). Для остальных функций вида DatabaseColumnXXX() предварительно требуется вызвать DatabaseRead().
