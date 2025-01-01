//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- объявляем параметры графического ресурса

string rc_name="Resource";

uint rc_width=100;

uint rc_height=100;

uint rc_data[];

uint rc_size=rc_width*rc_height;



ResetLastError();

//--- устанавливаем размер массива пикселей

if(ArrayResize(rc_data,rc_size)!=rc_size)

{

Print("ArrayResize() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- заполняем массив пикселей прозрачным цветом и на его основе создаём графический ресурс

ArrayInitialize(rc_data,0x00FFFFFF);

if(!ResourceCreate(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))

{

Print("ResourceCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

Print("Size of created recource array: ",rc_data.Size());



//--- проверим созданный графический ресурс.

//--- получаем данные времени и цены текущего бара

MqlTick tick={};

if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))

{

Print("SymbolInfoTick() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- создаём объект "Рисунок" на координатах цены и времени последнего тика

string obj_name="Bitmap";

if(!ObjectCreate(0,obj_name,OBJ_BITMAP,0,tick.time,tick.bid))

{

Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- устанавливаем созданному объекту-рисунку ширину и высоту, равные ширине и высоте графического ресурса.

//--- устанавливаем точку привязки объекта по его центру.

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_XSIZE,rc_width);

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_YSIZE,rc_height);

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);

//--- указываем для объекта-рисунка в качестве файла изображения ранее созданный графический ресурс

//--- в этом случае для указания имени используемого графического ресурса нужно перед его именем дописать "::"

ObjectSetString(0,obj_name,OBJPROP_BMPFILE,"::"+rc_name);



//--- Установим цвет DodgerBlue с прозрачностью 200

uint clr=ColorToARGB(clrDodgerBlue,200);

//--- заполним установленным цветом весь массив пикселей графического ресурса

ArrayInitialize(rc_data,clr);

//--- обновим данные графического ресурса

Update(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,true);



//--- подождём три секунды и сменим цвет изображения

Print("Wait 3 seconds before changing color");

Sleep(3000);

//--- установим цвет OrangeRed с прозрачностью 200

Print("Change color");

clr=ColorToARGB(clrOrangeRed,200);

//--- заполним установленным цветом весь массив пикселей графического ресурса

ArrayInitialize(rc_data,clr);

//--- обновим данные графического ресурса

Update(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,true);



//--- ждём три секунды и освобождаем графический ресурс

Print("Wait 3 seconds before ResourceFree()");

Sleep(3000);

bool res=ResourceFree("::"+rc_name);

Print("ResourceFree: ",res);



//--- пробуем поменять цвет после освобождения ресурса

Print("Trying to change color to GreenYellow after ResourceFree()");

//--- установим цвет GreenYellow с прозрачностью 200

clr=ColorToARGB(clrGreenYellow,200);

//--- заполним установленным цветом весь массив пикселей графического ресурса

ArrayInitialize(rc_data,clr);

//--- обновим данные графического ресурса (рисунок остаётся, но цвет изменить уже невозможно)

Update(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,true);

Print("The color has not changed because the resource has been released");



//--- ждём три секунды и удаляем объект-рисунок

Print("Wait 3 seconds before deleting the Bitmap object");

Sleep(3000);

Print("Delete Bitmap object");

ObjectDelete(0,obj_name);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Обновляем данные графического ресурса |

//+------------------------------------------------------------------+

void Update(const string res_name,const uint &pixel_data[],const uint width,const uint height,const bool redraw)

{

//--- если переданы нулевые размеры - уходим

if(width==0 || height==0)

return;

//--- обновляем ресурсные данные и перерисовываем график

if(ResourceCreate(res_name,pixel_data,width,height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) && redraw)

ChartRedraw();

}