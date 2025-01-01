ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Общие функцииResourceFree 

ResourceFree

Удаляет динамически созданный ресурс (освобождает занятую ресурсом память).

bool  ResourceFree(
   const string  resource_name      // имя ресурса
   );

Параметры

resource_name

[in]  Имя ресурса, должно начинаться с "::".

Возвращаемое значение

true – в случае успеха, иначе false. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Функция ResourceFree() позволяет разработчику mql5-программы управлять потреблением памяти при активной работе с ресурсами. Графические объекты, привязанные к удаляемому из памяти ресурсу, будут отображаться правильно и после его удаления. Но вновь созданные графические объекты (OBJ_BITMAP и OBJ_BITMAP_LABEL) уже не смогут использовать удалённый ресурс.

Функция удаляет только динамические ресурсы, созданные данной программой.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- объявляем параметры графического ресурса
   string rc_name="Resource";
   uint   rc_width=100;
   uint   rc_height=100;
   uint   rc_data[];
   uint   rc_size=rc_width*rc_height;
 
   ResetLastError();
//--- устанавливаем размер массива пикселей
   if(ArrayResize(rc_data,rc_size)!=rc_size)
     {
      Print("ArrayResize() failed. Error code: ",GetLastError());
      return;
     }
//--- заполняем массив пикселей прозрачным цветом и на его основе создаём графический ресурс
   ArrayInitialize(rc_data,0x00FFFFFF);
   if(!ResourceCreate(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))
     {
      Print("ResourceCreate() failed. Error code: ",GetLastError());
      return;
     }
   Print("Size of created recource array: ",rc_data.Size());
 
//--- проверим созданный графический ресурс.
//--- получаем данные времени и цены текущего бара
   MqlTick tick={};
   if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))
     {
      Print("SymbolInfoTick() failed. Error code: ",GetLastError());
      return;
     }
//--- создаём объект "Рисунок" на координатах цены и времени последнего тика
   string obj_name="Bitmap";
   if(!ObjectCreate(0,obj_name,OBJ_BITMAP,0,tick.time,tick.bid))
     {
      Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());
      return;
     }
//--- устанавливаем созданному объекту-рисунку ширину и высоту, равные ширине и высоте графического ресурса.
//--- устанавливаем точку привязки объекта по его центру.
   ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_XSIZE,rc_width);
   ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_YSIZE,rc_height);
   ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);
//--- указываем для объекта-рисунка в качестве файла изображения ранее созданный графический ресурс
//--- в этом случае для указания имени используемого графического ресурса нужно перед его именем дописать "::"
   ObjectSetString(0,obj_name,OBJPROP_BMPFILE,"::"+rc_name);
   
//--- Установим цвет DodgerBlue с прозрачностью 200
   uint clr=ColorToARGB(clrDodgerBlue,200);
//--- заполним установленным цветом весь массив пикселей графического ресурса
   ArrayInitialize(rc_data,clr);
//--- обновим данные графического ресурса
   Update(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,true);
   
//--- подождём три секунды и сменим цвет изображения
   Print("Wait 3 seconds before changing color");
   Sleep(3000);
//--- установим цвет OrangeRed с прозрачностью 200
   Print("Change color");
   clr=ColorToARGB(clrOrangeRed,200);
//--- заполним установленным цветом весь массив пикселей графического ресурса
   ArrayInitialize(rc_data,clr);
//--- обновим данные графического ресурса
   Update(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,true);
   
//--- ждём три секунды и освобождаем графический ресурс
   Print("Wait 3 seconds before ResourceFree()");
   Sleep(3000);
   bool res=ResourceFree("::"+rc_name);
   Print("ResourceFree: ",res);
 
//--- пробуем поменять цвет после освобождения ресурса
   Print("Trying to change color to GreenYellow after ResourceFree()");
//--- установим цвет GreenYellow с прозрачностью 200
   clr=ColorToARGB(clrGreenYellow,200);
//--- заполним установленным цветом весь массив пикселей графического ресурса
   ArrayInitialize(rc_data,clr);
//--- обновим данные графического ресурса (рисунок остаётся, но цвет изменить уже невозможно)
   Update(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,true);
   Print("The color has not changed because the resource has been released");
   
//--- ждём три секунды и удаляем объект-рисунок
   Print("Wait 3 seconds before deleting the Bitmap object");
   Sleep(3000);
   Print("Delete Bitmap object");
   ObjectDelete(0,obj_name);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Обновляем данные графического ресурса                            |
//+------------------------------------------------------------------+
void Update(const string res_name,const uint &pixel_data[],const uint width,const uint height,const bool redraw)
  {
//--- если переданы нулевые размеры - уходим
   if(width==0 || height==0)
      return;
//--- обновляем ресурсные данные и перерисовываем график
   if(ResourceCreate(res_name,pixel_data,width,height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) && redraw)
      ChartRedraw();
  }

Смотри также

Ресурсы, ObjectCreate(), PlaySound(), ObjectSetString(), OBJPROP_BMPFILE