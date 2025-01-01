Справочник MQL5Пользовательские индикаторыPlotIndexSetString
- Стили индикаторов в примерах
- Связь между свойствами индикатора и функциями
- SetIndexBuffer
- IndicatorSetDouble
- IndicatorSetInteger
- IndicatorSetString
- PlotIndexSetDouble
- PlotIndexSetInteger
- PlotIndexSetString
- PlotIndexGetInteger
PlotIndexSetString
Задает значение соответствующего свойства соответствующей линии индикатора. Свойство индикатора должно быть типа string.
|
bool PlotIndexSetString(
Параметры
plot_index
[in] Индекс графического построения
prop_id
[in] Идентификатор свойства индикатора. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_PLOT_PROPERTY_STRING.
prop_value
[in] Значение свойства.
Возвращаемое значение
В случае успешного выполнения возвращает true, в противном случае false.