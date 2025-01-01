DatabaseOpen

Открывает или создаёт базу данных в указанном файле.

int DatabaseOpen(

string filename,

uint flags

);

Параметры

filename

[in] Имя файла относительно папки "MQL5\Files".

flags

[in] Комбинация флагов из перечисления ENUM_DATABASE_OPEN_FLAGS.

Возвращаемое значение

При успешном выполнении функция возвращает хэндл базы данных, который затем используется для доступа к данным базы, в противном случае возвращает INVALID_HANDLE. Для получения кода ошибки используйте GetLastError(), возможные ответы:

ERR_INTERNAL_ERROR (4001) – критическая ошибка исполняющей системы;

ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER (4002) - внутренняя ошибка доступа к папке "MQL5\Files";

ERR_INVALID_PARAMETER (4003) – путь к файлу базы содержит пустую строку или выставлена несовместимая комбинация флагов;

ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (4004) - недостаточно памяти;

ERR_WRONG_FILENAME (5002) - некорректное имя файла базы данных;

ERR_TOO_LONG_FILENAME (5003) - абсолютный путь к файлу базы данных превысил максимальную длину;

ERR_DATABASE_TOO_MANY_OBJECTS (5122) - превышено максимально допустимое количество объектов Database;

ERR_DATABASE_CONNECT (5123) - ошибка подключения к базе данных;

ERR_DATABASE_MISUSE (5621) - неправильное использование библиотеки SQLite.

Примечание

Если в параметре filename указан NULL или пустая строка "", то на диске будет создан временный файл, который будет автоматически удален после закрытия соединения с базой данных.

Если в параметре filename указан ":memory:", то база данных будет создана в памяти, при этом база данных будет автоматически удалена после закрытия соединения с ней.

Если в параметре flags не указан ни один из флагов DATABASE_OPEN_READONLY или DATABASE_OPEN_READWRITE, то будет использован флаг DATABASE_OPEN_READWRITE.

Если для файла не задано расширение, то будет использовано расширение ".sqlite"

ENUM_DATABASE_OPEN_FLAGS

Идентификатор Описание DATABASE_OPEN_READONLY Открыть только на чтение DATABASE_OPEN_READWRITE Открыть на чтение и запись DATABASE_OPEN_CREATE Создать файл на диске, если он не существует DATABASE_OPEN_MEMORY Создать базу данных в оперативной памяти DATABASE_OPEN_COMMON Файл находится в общей папке всех терминалов

Смотри также

DatabaseClose