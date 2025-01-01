Справочник MQL5Стандартная библиотека
- Математика
- OpenCL
- Базовый класс CObject
- Коллекции данных
- Шаблонные коллекции данных
- Файлы
- Строки
- Графические объекты
- Пользовательская графика
- 3D графика
- Ценовые графики
- Научные графики
- Индикаторы
- Торговые классы
- Модули стратегий
- Панели и диалоги
Стандартная библиотека
Эта группа разделов содержит технические детали работы со стандартной библиотекой MQL5 и описания всех ее ключевых компонентов.
Стандартная библиотека MQL5 написана на языке MQL5 и предназначена для облегчения написания программ (индикаторов, скриптов, экспертов) конечным пользователям. Библиотека обеспечивает удобный доступ к большинству внутренних функций MQL5.
Стандартная библиотека MQL5 размещается в рабочем каталоге терминала в папке Include.
|
Раздел
|
Размещение
|
Include\Math\
|
Include\OpenCL\
|
Include\
|
Include\Arrays\
|
Include\Generic\
|
Include\Files\
|
Include\Strings\
|
Include\Objects\
|
Include\Canvas\
|
Include\Canvas\
|
Include\Charts\
|
Include\Graphics\
|
Include\Indicators\
|
Include\Trade\
|
Include\Expert\
|
Include\Controls\