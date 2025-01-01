Стандартная библиотека

Эта группа разделов содержит технические детали работы со стандартной библиотекой MQL5 и описания всех ее ключевых компонентов.

Стандартная библиотека MQL5 написана на языке MQL5 и предназначена для облегчения написания программ (индикаторов, скриптов, экспертов) конечным пользователям. Библиотека обеспечивает удобный доступ к большинству внутренних функций MQL5.

Стандартная библиотека MQL5 размещается в рабочем каталоге терминала в папке Include.