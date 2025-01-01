ДокументацияРазделы
Эта группа разделов содержит технические детали работы со стандартной библиотекой MQL5 и описания всех ее ключевых компонентов.

Стандартная библиотека MQL5 написана на языке MQL5 и предназначена для облегчения написания программ (индикаторов, скриптов, экспертов) конечным пользователям. Библиотека обеспечивает удобный доступ к большинству внутренних функций MQL5.

Стандартная библиотека MQL5  размещается в рабочем каталоге терминала в папке Include.

Раздел

Размещение

Математика

Include\Math\

OpenCL

Include\OpenCL\

Базовый класс CObject

Include\

Коллекции данных

Include\Arrays\

Шаблонные коллекции данных

Include\Generic\

Файлы

Include\Files\

Строки

Include\Strings\

Графические объекты

Include\Objects\

Пользовательская графика

Include\Canvas\

3D графика

Include\Canvas\

Ценовые графики

Include\Charts\

Научные графики

Include\Graphics\

Индикаторы

Include\Indicators\

Торговые классы

Include\Trade\

Модули стратегий

Include\Expert\

Панели и диалоги

Include\Controls\