Справочник MQL5Работа с OpenCLCLContextFree
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLContextFree
Удаляет контекст OpenCL.
|
void CLContextFree(
Параметры
context
[in] Хендл контекста OpenCL.
Возвращаемое значение
Нет. В случае внутренней ошибки изменяется значение _LastError. Для получения информации об ошибке используйте функцию GetLastError().