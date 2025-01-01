ДокументацияРазделы
Удаляет контекст OpenCL.

void  CLContextFree(
   int  context     // хендл на контекст OpenCL
   );

Параметры

context

[in]  Хендл контекста OpenCL.

Возвращаемое значение

Нет. В случае внутренней ошибки изменяется значение _LastError. Для получения информации об ошибке используйте функцию GetLastError().