void OnStart()

{

//--- получаем поправку на летнее время в секундах

int sec_dl=TimeDaylightSavings();



//--- создаём текст описания полученного значения

string text=(sec_dl==0 ? "Standard \"winter\" time is used" :

StringFormat("Daylight saving time has been switched over. The correction is %d seconds", sec_dl));



//--- выводим в журнал описание поправки на летнее время в секундах

Print(text);

/*

результат для "зимнего" времени:

Standard "winter" time is used



результат для "летнего" времени:

Daylight saving time has been switched over. The correction is -3600 seconds

*/

}