TimeDaylightSavings
Возвращает поправку на летнее время в секундах, если был произведен переход на летнее время. Зависит от настроек времени на компьютере пользователя.
|
int TimeDaylightSavings();
Возвращаемое значение
Пример:
|
void OnStart()
{
//--- получаем поправку на летнее время в секундах
int sec_dl=TimeDaylightSavings();
//--- создаём текст описания полученного значения
string text=(sec_dl==0 ? "Standard \"winter\" time is used" :
StringFormat("Daylight saving time has been switched over. The correction is %d seconds", sec_dl));
//--- выводим в журнал описание поправки на летнее время в секундах
Print(text);
/*
результат для "зимнего" времени:
Standard "winter" time is used
результат для "летнего" времени:
Daylight saving time has been switched over. The correction is -3600 seconds
*/
}