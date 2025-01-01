ДокументацияРазделы
Возвращает поправку на летнее время в секундах, если был произведен переход на летнее время. Зависит от настроек времени на компьютере пользователя.

int  TimeDaylightSavings();

Возвращаемое значение

Если был произведен переход на зимнее (стандартное) время, то возвращается 0.

Пример:

void OnStart()
  {
//--- получаем поправку на летнее время в секундах
   int sec_dl=TimeDaylightSavings();
   
//--- создаём текст описания полученного значения
   string text=(sec_dl==0 ? "Standard \"winter\" time is used" : 
                StringFormat("Daylight saving time has been switched over. The correction is %d seconds"sec_dl));
   
//--- выводим в журнал описание поправки на летнее время в секундах
   Print(text);
   /*
   результат для "зимнего" времени:
   Standard "winter" time is used
   
   результат для "летнего" времени:
   Daylight saving time has been switched overThe correction is -3600 seconds
   */
  }