DXInputCreate

Создает входные параметры шейдера.

int  DXInputCreate(
   int   context,        // хендл на графический контекст
   uint  input_size      // размер входных параметров в байтах 
   );

Параметры

context

[in]  Хендл на графический контекст, созданный в DXContextCreate().

input_size

[in]  Размер структуры параметров в байтах.

Возвращаемое значение

Хендл на входные параметры шейдера или INVALID_HANDLE в случае ошибки. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().

Созданный хендл, который больше не используется, должен быть явно освобожден с помощью функции DXRelease().