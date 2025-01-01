Справочник MQL5Работа с DirectXDXInputCreate
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXInputCreate
Создает входные параметры шейдера.
int DXInputCreate(
Параметры
context
[in] Хендл на графический контекст, созданный в DXContextCreate().
input_size
[in] Размер структуры параметров в байтах.
Возвращаемое значение
Хендл на входные параметры шейдера или INVALID_HANDLE в случае ошибки. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().
Созданный хендл, который больше не используется, должен быть явно освобожден с помощью функции DXRelease().