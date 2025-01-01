ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Операции с графикамиChartTimeOnDropped 

ChartTimeOnDropped

Возвращает временную координату, соответствующую точке, в которой брошен мышкой данный эксперт или скрипт.

datetime  ChartTimeOnDropped();

Возвращаемое значение

Значение типа datetime.

Пример:

   datetime t=ChartTimeOnDropped();
   Print("Script wasdropped on the "+t);

Смотри также

ChartXOnDropped, ChartYOnDropped