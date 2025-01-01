void OnStart()

{

//--- объявим переменную MqlDateTime для заполнения данными о дате/времени и получим локальное время компьютера и время GMT

MqlDateTime tm={};

datetime time1=TimeLocal(); // первая форма вызова: локальное время компьютера

datetime time2=TimeGMT(tm); // вторая форма вызова: время GMT, вычисленное по локальному времени компьютера с заполнением структуры MqlDateTime

int shift=int(time1-time2)/3600; // смещение локального времени относительно времени GMT



//--- выведем в журнал локальное время и время GMT с данными заполненной структуры MqlDateTime

PrintFormat("Time Local: %s

Time GMT: %s

- Year: %u

- Month: %02u

- Day: %02u

"+

"- Hour: %02u

- Min: %02u

- Sec: %02u

- Day of Year: %03u

- Day of Week: %u (%s)

Local time offset relative to GMT: %+d",

(string)time1, (string)time2, tm.year, tm.mon, tm.day, tm.hour, tm.min, tm.sec, tm.day_of_year, tm.day_of_week,

EnumToString((ENUM_DAY_OF_WEEK)tm.day_of_week), shift);

/*

результат:

Time Local: 2024.04.18 19:37:23

Time GMT: 2024.04.18 12:37:23

- Year: 2024

- Month: 04

- Day: 18

- Hour: 12

- Min: 37

- Sec: 23

- Day of Year: 108

- Day of Week: 4 (THURSDAY)

Local time offset relative to GMT: +7

*/

}