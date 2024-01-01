- EventSetMillisecondTimer
- EventSetTimer
- EventKillTimer
- EventChartCustom
EventChartCustom
Генерирует пользовательское событие для указанного графика.
|
bool EventChartCustom(
Параметры
chart_id
[in] Идентификатор графика. 0 означает текущий график.
custom_event_id
[in] Идентификатор пользовательского события. Этот идентификатор автоматически добавляется к значению CHARTEVENT_CUSTOM и преобразуется к целому типу.
lparam
[in] Параметр события типа long, передаваемый функции OnChartEvent.
dparam
[in] Параметр события типа double, передаваемый функции OnChartEvent.
sparam
[in] Параметр события типа string, передаваемый функции OnChartEvent. Если строка имеет длину больше, чем 63 символа, то строка усекается.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае удачной постановки пользовательского события в очередь событий графика – получателя события. В случае ошибки возвращает false, для получения кода ошибки используйте GetLastError().
Примечание
Эксперт или индикатор, прикрепленный к указанному графику, обрабатывает данное событие при помощи функции OnChartEvent(int event_id, long& lparam, double& dparam, string& sparam).
Для каждого типа события входные параметры функции OnChartEvent() имеют определенные значения, которые необходимы для обработки этого события. В таблице перечислены события и значения, которые передаются через параметры.
|
Событие
|
Значение параметра id
|
Значение параметра lparam
|
Значение параметра dparam
|
Значение параметра sparam
|
Событие нажатия клавиатуры
|
CHARTEVENT_KEYDOWN
|
код нажатой клавиши
|
Количество нажатий клавиши,сгенерированных за время её удержания в нажатом состоянии
|
Строковое значение битовой маски, описывающее статус кнопок клавиатуры
|
События мыши (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true)
|
CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
|
X координата
|
Y координата
|
Строковое значение битовой маски, описывающее статус кнопок мыши
|
Событие создания графического объекта (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true)
|
CHARTEVENT_OBJECT_CREATE
|
—
|
—
|
Имя созданного графического объекта
|
Событие изменения свойств объекта через диалог свойств
|
CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE
|
—
|
—
|
Имя измененного графического объекта
|
Событие удаления графического объекта (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true)
|
CHARTEVENT_OBJECT_DELETE
|
—
|
—
|
Имя удаленного графического объекта
|
Событие щелчка мыши на графике
|
CHARTEVENT_CLICK
|
X координата
|
Y координата
|
—
|
Событие щелчка мыши на графическом объекте
|
CHARTEVENT_OBJECT_CLICK
|
X координата
|
Y координата
|
Имя графического объекта, на котором произошло событие
|
Событие перемещения графического объекта при помощи мыши
|
CHARTEVENT_OBJECT_DRAG
|
—
|
—
|
Имя перемещенного графического объекта
|
Событие окончания редактирования текста в поле ввода графического объекта "Поле ввода"
|
CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT
|
—
|
—
|
Имя графического объекта "Поле ввода", в котором завершилось редактирование текста
|
Событие изменения графика
|
CHARTEVENT_CHART_CHANGE
|
—
|
—
|
—
|
Пользовательское событие с номером N
|
CHARTEVENT_CUSTOM+N
|
Значение, заданное функцией EventChartCustom()
|
Значение, заданное функцией EventChartCustom()
|
Значение, заданное функцией EventChartCustom()
Пример:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Смотри также