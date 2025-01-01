ДокументацияРазделы
PlaySound

Воспроизводит звуковой файл.

bool  PlaySound(
   string  filename      // имя файла
   );

Параметры

filename

[in]  Путь к звуковому файлу. Если filename=NULL, воспроизведение звука прекращается.

Возвращаемое значение

true – если звуковой файл найден, иначе возвращает false.

Примечание

Файл должен быть расположен в каталоге каталог_терминала\Sounds или его подкаталоге. Проигрываются только звуковые файлы в формате WAV.

Вызов PlaySound() с параметром NULL останавливает воспроизведение звука.

При работе в тестере стратегий функция PlaySound() не выполняется.

Пример:

#include <Trade\Trade.mqh>
#define MAGIC (123)
 
//--- input parameters
input string          InpFileNameOK  = "ok.wav";               // файл с озвучиванием успеха
input string          InpFileNameErr = "timeout.wav";          // файл с озвучиванием ошибки
input ENUM_ORDER_TYPE InpOrderType   = ORDER_TYPE_BUY_LIMIT;   // тип ордера
input double          InpLots        = 0.1;                    // лоты
 
//--- global variables
CTrade ExtTrade;
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- устанавливаем магик и тип ордера по исполнению согласно настройкам символа
   ExtTrade.SetExpertMagicNumber(MAGIC);
   ExtTrade.SetTypeFillingBySymbol(Symbol());
//--- вызываем функцию установки ордера или открытия позиции с воспроизведением звука
   OrderSendWithAudio();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Функция устанавливает ордер или открывает позицию                |
//| и воспроизводит звук успеха или ошибки                           |
//+------------------------------------------------------------------+
void OrderSendWithAudio(void)
  {
   bool    res=true;
   MqlTick tick= {};
 
   ResetLastError();
   if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))
     {
      Print("SymbolInfoTick() failed. Error code: ",GetLastError());
      PlaySound(InpFileNameErr);
      return;
     }
//--- отправим запрос на сервер
   switch(InpOrderType)
     {
      case ORDER_TYPE_BUY :
         res=ExtTrade.Buy(InpLots);
         break;
      case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT :
         res=ExtTrade.BuyLimit(InpLots,NormalizeDouble(tick.ask-100*Point(),Digits()));
         break;
      case ORDER_TYPE_BUY_STOP :
         res=ExtTrade.BuyStop(InpLots,NormalizeDouble(tick.ask+100*Point(),Digits()));
         break;
      case ORDER_TYPE_SELL :
         res=ExtTrade.Sell(InpLots);
         break;
      case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT :
         res=ExtTrade.SellLimit(InpLots,NormalizeDouble(tick.bid+100*Point(),Digits()));
         break;
      case ORDER_TYPE_SELL_STOP :
         res=ExtTrade.SellStop(InpLots,NormalizeDouble(tick.bid-100*Point(),Digits()));
         break;
      default :
         res=false;
     }
   if(!res)
      Print("Error ",GetLastError());
   Print(ExtTrade.ResultRetcodeDescription());
 
//--- если запрос принят, проигрываем звук ok.wav
   if(ExtTrade.ResultRetcode()==TRADE_RETCODE_DONE)
      PlaySound(InpFileNameOK);
   else
      PlaySound(InpFileNameErr);
  }

