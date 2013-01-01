- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileReadInteger
Читает из бинарного файла значение типа int, short или char в зависимости от указанной длины в байтах. Чтение производится с текущего положения файлового указателя.
int FileReadInteger(
Параметры
file_handle
[in] Файловый описатель, возвращаемый функцией FileOpen().
size=INT_VALUE
[in] Количество байт (до 4 включительно), которые нужно прочитать. Предусмотрены соответствующие константы: CHAR_VALUE=1, SHORT_VALUE=2 и INT_VALUE=4, таким образом функция может прочитать целое значение типа char, short или int.
Возвращаемое значение
Значение типа int. Результат этой функции необходимо явно приводить к целевому типу, то есть тому типу данных, который требуется прочитать. Так как возвращается значение типа int, то его можно спокойно преобразовать в любое целое значение. Файловый указатель перемещается на количество считываемых байт.
Примечание
При чтении менее 4-х байт, полученный результат всегда будет положительным. Если читается один или два байта, то знак числа можно точно определить путем явного приведения соответственно к типу char (1 байт) или типу short (2 байта). Получение знака для трехбайтового числа является нетривиальным, так как нет соответствующего базового типа.
Пример (используется файл, полученный в результате работы примера для функции FileWriteInteger)
//+------------------------------------------------------------------+
Смотри также
IntegerToString, StringToInteger, Целые типы, FileWriteInteger