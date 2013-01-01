//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileReadInteger.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

//---- plot Label1

#property indicator_label1 "Trends"

#property indicator_type1 DRAW_SECTION

#property indicator_color1 clrRed

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- параметры для чтения данных

input string InpFileName="Trend.bin"; // имя файла

input string InpDirectoryName="Data"; // имя директории

//--- глобальные переменные

int ind=0;

int size=0;

datetime time_buff[];

//--- indicator buffers

double buff[];

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

int def_size=100;

//--- выделим память для массива

ArrayResize(time_buff,def_size);

//--- откроем файл

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_BIN);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("Файл %s открыт для чтения",InpFileName);

PrintFormat("Путь к файлу: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));

//--- вспомогательные переменные

int arr_size;

uchar arr[];

//--- прочитаем данные из файла

while(!FileIsEnding(file_handle))

{

//--- узнаем сколько символов использовано для записи времени

arr_size=FileReadInteger(file_handle,INT_VALUE);

ArrayResize(arr,arr_size);

for(int i=0;i<arr_size;i++)

arr[i]=(char)FileReadInteger(file_handle,CHAR_VALUE);

//--- запомним значение времени

time_buff[size]=StringToTime(CharArrayToString(arr));

size++;

//--- увеличим размеры массивов если они переполнены

if(size==def_size)

{

def_size+=100;

ArrayResize(time_buff,def_size);

}

}

//--- закроем файл

FileClose(file_handle);

PrintFormat("Данные прочитаны, файл %s закрыт",InpFileName);

}

else

{

PrintFormat("Не удалось открыть файл %s, Код ошибки = %d",InpFileName,GetLastError());

return(INIT_FAILED);

}

//--- привязка массива к индикаторному буферу

SetIndexBuffer(0,buff,INDICATOR_DATA);

//---- установка значений индикатора, которые не будут видимы на графике

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

ArraySetAsSeries(time,false);

ArraySetAsSeries(close,false);

//--- цикл для еще необработанных баров

for(int i=prev_calculated;i<rates_total;i++)

{

//--- по умолчанию 0

buff[i]=0;

//--- проверка, есть ли еще данные

if(ind<size)

{

for(int j=ind;j<size;j++)

{

//--- если даты совпадают, то используем значение из файла

if(time[i]==time_buff[j])

{

//--- получим цену

buff[i]=close[i];

//--- увеличим счетчик

ind=j+1;

break;

}

}

}

}

//--- return value of prev_calculated for next call

return(rates_total);

}