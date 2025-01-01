Структура торгового запроса (MqlTradeRequest)

Взаимодействие клиентского терминала и торгового сервера для проведения операций постановки ордеров производится посредством торговых запросов. Запрос представлен специальной предопределенной структурой MqlTradeRequest, которая содержит все поля, необходимые для заключения торговых сделок. Результат обработки запроса представлен структурой MqlTradeResult.

struct MqlTradeRequest

{

ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS action; // Тип выполняемого действия

ulong magic; // Штамп эксперта (идентификатор magic number)

ulong order; // Тикет ордера

string symbol; // Имя торгового инструмента

double volume; // Запрашиваемый объем сделки в лотах

double price; // Цена

double stoplimit; // Уровень StopLimit ордера

double sl; // Уровень Stop Loss ордера

double tp; // Уровень Take Profit ордера

ulong deviation; // Максимально приемлемое отклонение от запрашиваемой цены

ENUM_ORDER_TYPE type; // Тип ордера

ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type_filling; // Тип ордера по исполнению

ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time; // Тип ордера по времени действия

datetime expiration; // Срок истечения ордера (для ордеров типа ORDER_TIME_SPECIFIED)

string comment; // Комментарий к ордеру

ulong position; // Тикет позиции

ulong position_by; // Тикет встречной позиции

};

Описание полей

Поле Описание action Тип торговой операции. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS magic Идентификатор эксперта. Позволяет организовать аналитическую обработку торговых ордеров. Каждый эксперт может выставлять свой собственный уникальный идентификатор при отправке торгового запроса order Тикет ордера. Требуется для модификации отложенных ордеров symbol Имя торгового инструмента, по которому выставляется ордер. Не требуется при операциях модификации ордеров и закрытии позиций volume Запрашиваемый объем сделки в лотах. Реальное значение объема при открытии сделки будет зависеть от типа ордера по исполнению. price Цена, при достижении которой ордер должен быть исполнен. Для рыночных ордеров по инструментам с типом исполнения "Market Execution" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET), имеющих тип TRADE_ACTION_DEAL, указание цены не требуется stoplimit Цена, по которой будет выставлен отложенный Limit ордер, при достижении ценой значения price (это условие является обязательным). До этого момента отложенный ордер в торговую систему не выводится sl Цена, по которой сработает Stop Loss ордер при движении цены в неблагоприятном направлении tp Цена, по которой сработает Take Profit ордер при движении цены в благоприятном направлении deviation Максимально приемлемое отклонение от запрашиваемой цены, задаваемое в пунктах type Тип ордера. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_ORDER_TYPE type_filling Тип ордера по исполнению. Значение может быть одним из значений ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type_time Тип ордера по по истечению. Значение может быть одним из значений ENUM_ORDER_TYPE_TIME expiration Срок истечения отложенного ордера (для ордеров типа ORDER_TIME_SPECIFIED) comment Комментарий к ордеру position Тикет позиции. Следует заполнять при изменении и закрытии позиции для ее однозначной идентификации. Как правило, соответствует тикету ордера, в результате которого позиция была открыта. position_by Тикет встречной позиции. Используется при закрытии позиции встречной — открытой по тому же инструменту, но в противоположном направлении.

При модификации или закрытии позиции в системе хеджинга обязательно указывайте ее тикет (MqlTradeRequest::position). В системе неттинга тикет также можно указывать, однако идентификации позиции осуществляется по имени символа.

Для отправки приказов на совершение торговых операций необходимо использовать функцию OrderSend(). Для каждой торговой операции необходимо указывать обязательные поля и можно заполнять опциональные поля. Всего предусмотрено семь вариантов отправки торгового запроса:

Request Execution

Торговый ордер на открытие позиции в режиме Request Execution (режим торговли по запросу текущих цен). Требуется указание 9 полей:

action

symbol

volume

price

sl

tp

deviation

type

type_filling

Можно также задать значения полей magic и comment.

Instant Execution

Торговый ордер на открытие позиции в режиме Instant Execution (режим торговли по потоковым ценам). Требуется указание 9 полей:

action

symbol

volume

price

sl

tp

deviation

type

type_filling

Можно также задать значения полей magic и comment.

Market Execution

Торговый ордер на открытие позиции в режиме Market Execution (режим исполнения торговых приказов по рынку). Требуется указание 5 полей:

action

symbol

volume

type

type_filling

Можно также задать значения полей magic и comment.

Exchange Execution

Торговый ордер на открытие позиции в режиме Exchange Execution (биржевой режим исполнения торговых приказов). Требуется указание 5 полей:

action

symbol

volume

type

type_filling

Можно также задать значения полей magic и comment.

Пример торговой операции TRADE_ACTION_DEAL для открытия позиции Buy:

#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber эксперта

//+------------------------------------------------------------------+

//| Открытие позиции Buy |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- объявление и инициализация запроса и результата

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

//--- параметры запроса

request.action =TRADE_ACTION_DEAL; // тип торговой операции

request.symbol =Symbol(); // символ

request.volume =0.1; // объем в 0.1 лот

request.type =ORDER_TYPE_BUY; // тип ордера

request.price =SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK); // цена для открытия

request.deviation=5; // допустимое отклонение от цены

request.magic =EXPERT_MAGIC; // MagicNumber ордера

//--- отправка запроса

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // если отправить запрос не удалось, вывести код ошибки

//--- информация об операции

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

}

Пример торговой операции TRADE_ACTION_DEAL для открытия позиции Sell:

#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber эксперта

//+------------------------------------------------------------------+

//| Открытие позиции Sell |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- объявление и инициализация запроса и результата

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

//--- параметры запроса

request.action =TRADE_ACTION_DEAL; // тип торговой операции

request.symbol =Symbol(); // символ

request.volume =0.2; // объем в 0.2 лот

request.type =ORDER_TYPE_SELL; // тип ордера

request.price =SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID); // цена для открытия

request.deviation=5; // допустимое отклонение от цены

request.magic =EXPERT_MAGIC; // MagicNumber ордера

//--- отправка запроса

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // если отправить запрос не удалось, вывести код ошибки

//--- информация об операции

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

}



Пример торговой операции TRADE_ACTION_DEAL для закрытия позиций:

#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber эксперта

//+------------------------------------------------------------------+

//| Закрытие всех позиций |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- объявление запроса и результата

MqlTradeRequest request;

MqlTradeResult result;

int total=PositionsTotal(); // количество открытых позиций

//--- перебор всех открытых позиций

for(int i=total-1; i>=0; i--)

{

//--- параметры ордера

ulong position_ticket=PositionGetTicket(i); // тикет позиции

string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL); // символ

int digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS); // количество знаков после запятой

ulong magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); // MagicNumber позиции

double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); // объем позиции

ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); // тип позиции

//--- вывод информации о позиции

PrintFormat("#%I64u %s %s %.2f %s [%I64d]",

position_ticket,

position_symbol,

EnumToString(type),

volume,

DoubleToString(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN),digits),

magic);

//--- если MagicNumber совпадает

if(magic==EXPERT_MAGIC)

{

//--- обнуление значений запроса и результата

ZeroMemory(request);

ZeroMemory(result);

//--- установка параметров операции

request.action =TRADE_ACTION_DEAL; // тип торговой операции

request.position =position_ticket; // тикет позиции

request.symbol =position_symbol; // символ

request.volume =volume; // объем позиции

request.deviation=5; // допустимое отклонение от цены

request.magic =EXPERT_MAGIC; // MagicNumber позиции

//--- установка цены и типа ордера в зависимости от типа позиции

if(type==POSITION_TYPE_BUY)

{

request.price=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_BID);

request.type =ORDER_TYPE_SELL;

}

else

{

request.price=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_ASK);

request.type =ORDER_TYPE_BUY;

}

//--- вывод информации о закрытии

PrintFormat("Close #%I64d %s %s",position_ticket,position_symbol,EnumToString(type));

//--- отправка запроса

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // если отправить запрос не удалось, вывести код ошибки

//--- информация об операции

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

//---

}

}

}

SL & TP Modification

Торговый приказ на модификацию уровней StopLoss и/или TakeProfit. Требуется указание 4 полей:

action

symbol

sl

tp

position

Пример торговой операции TRADE_ACTION_SLTP для изменения значений Stop Loss и Take Profit у открытой позиции:

#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber эксперта

//+------------------------------------------------------------------+

//| Модификация Stop Loss и Take Profit позиции |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- объявление запроса и результата

MqlTradeRequest request;

MqlTradeResult result;

int total=PositionsTotal(); // количество открытых позиций

//--- перебор всех открытых позиций

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- параметры ордера

ulong position_ticket=PositionGetTicket(i);// тикет позиции

string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL); // символ

int digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS); // количество знаков после запятой

ulong magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); // MagicNumber позиции

double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); // объем позиции

double sl=PositionGetDouble(POSITION_SL); // Stop Loss позиции

double tp=PositionGetDouble(POSITION_TP); // Take Profit позиции

ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); // тип позиции

//--- вывод информации о позиции

PrintFormat("#%I64u %s %s %.2f %s sl: %s tp: %s [%I64d]",

position_ticket,

position_symbol,

EnumToString(type),

volume,

DoubleToString(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN),digits),

DoubleToString(sl,digits),

DoubleToString(tp,digits),

magic);

//--- если MagicNumber совпадает, Stop Loss и Take Profit не заданы

if(magic==EXPERT_MAGIC && sl==0 && tp==0)

{

//--- вычисление текущих ценовых уровней

double price=PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);

double bid=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_BID);

double ask=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_ASK);

int stop_level=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);

double price_level;

//--- если уровень минимально допустимого отступа в пунктах от текущей цены закрытия не задан

if(stop_level<=0)

stop_level=150; // зададим отступ в 150 пунктов от текущей цены закрытия

else

stop_level+=50; // уровень отступа возьмем равным (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL + 50) пунктов для надежности



//--- вычисление и округление значений Stop Loss и Take Profit

price_level=stop_level*SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_POINT);

if(type==POSITION_TYPE_BUY)

{

sl=NormalizeDouble(bid-price_level,digits);

tp=NormalizeDouble(bid+price_level,digits);

}

else

{

sl=NormalizeDouble(ask+price_level,digits);

tp=NormalizeDouble(ask-price_level,digits);

}

//--- обнуление значений запроса и результата

ZeroMemory(request);

ZeroMemory(result);

//--- установка параметров операции

request.action =TRADE_ACTION_SLTP; // тип торговой операции

request.position=position_ticket; // тикет позиции

request.symbol=position_symbol; // символ

request.sl =sl; // Stop Loss позиции

request.tp =tp; // Take Profit позиции

request.magic=EXPERT_MAGIC; // MagicNumber позиции

//--- вывод информации о модификации

PrintFormat("Modify #%I64d %s %s",position_ticket,position_symbol,EnumToString(type));

//--- отправка запроса

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // если отправить запрос не удалось, вывести код ошибки

//--- информация об операции

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

}

}

}



Pending Order

Торговый приказ на установку отложенного ордера. Требуется указание 11 полей:

action

symbol

volume

price

stoplimit

sl

tp

type

type_filling

type_time

expiration

Можно также задать значения полей magic и comment.



Пример торговой операции TRADE_ACTION_PENDING для установки отложенного ордера:

#property description "Пример установки отложенных ордеров"

#property script_show_inputs

#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber эксперта

input ENUM_ORDER_TYPE orderType=ORDER_TYPE_BUY_LIMIT; // тип ордера

//+------------------------------------------------------------------+

//| Установка отложенных ордеров |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//-- объявление и инициализация запроса и результата

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

//--- параметры для установки отложенного ордера

request.action =TRADE_ACTION_PENDING; // тип торговой операции

request.symbol =Symbol(); // символ

request.volume =0.1; // объем в 0.1 лот

request.deviation=2; // допустимое отклонение от цены

request.magic =EXPERT_MAGIC; // MagicNumber ордера

int offset = 50; // отступ от текущей цены для установки ордера, в пунктах

double price; // цена срабатывания ордера

double point=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_POINT); // размер пункта

int digits=SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS); // кол-во знаков после запятой (точность)

//--- проверка типа операции

if(orderType==ORDER_TYPE_BUY_LIMIT)

{

request.type =ORDER_TYPE_BUY_LIMIT; // тип ордера

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)-offset*point; // цена для открытия

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // нормализованная цена открытия

}

else if(orderType==ORDER_TYPE_SELL_LIMIT)

{

request.type =ORDER_TYPE_SELL_LIMIT; // тип ордера

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)+offset*point; // цена для открытия

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // нормализованная цена открытия

}

else if(orderType==ORDER_TYPE_BUY_STOP)

{

request.type =ORDER_TYPE_BUY_STOP; // тип ордера

price =SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)+offset*point; // цена для открытия

request.price=NormalizeDouble(price,digits); // нормализованная цена открытия

}

else if(orderType==ORDER_TYPE_SELL_STOP)

{

request.type =ORDER_TYPE_SELL_STOP; // тип ордера

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)-offset*point; // цена для открытия

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // нормализованная цена открытия

}

else Alert("Этот пример только для установки отложенных ордеров"); // если выбран не отложенный ордер

//--- отправка запроса

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // если отправить запрос не удалось, вывести код ошибки

//--- информация об операции

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

}

//+------------------------------------------------------------------+



Modify Pending Order

Торговый приказ на модификацию уровней цен отложенного ордера. Требуется указание 7 полей:

action

order

price

sl

tp

type_time

expiration

Пример торговой операции TRADE_ACTION_MODIFY для модификации уровней цен отложенного ордера:

#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber эксперта

//+------------------------------------------------------------------+

//| Модификация отложенных ордеров |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//-- объявление и инициализация запроса и результата

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

int total=OrdersTotal(); // количество установленных отложенных ордеров

//--- перебор всех установленных отложенных ордеров

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- параметры ордера

ulong order_ticket=OrderGetTicket(i); // тикет ордера

string order_symbol=Symbol(); // символ

int digits=(int)SymbolInfoInteger(order_symbol,SYMBOL_DIGITS); // количество знаков после запятой

ulong magic=OrderGetInteger(ORDER_MAGIC); // MagicNumber ордера

double volume=OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_CURRENT); // текущий объем ордера

double sl=OrderGetDouble(ORDER_SL); // текущий Stop Loss ордера

double tp=OrderGetDouble(ORDER_TP); // текущий Take Profit ордера

ENUM_ORDER_TYPE type=(ENUM_ORDER_TYPE)OrderGetInteger(ORDER_TYPE); // тип ордера

int offset = 50; // отступ от текущей цены для установки ордера, в пунктах

double price; // цена срабатывания ордера

double point=SymbolInfoDouble(order_symbol,SYMBOL_POINT); // размер пункта

//--- вывод информации об ордере

PrintFormat("#%I64u %s %s %.2f %s sl: %s tp: %s [%I64d]",

order_ticket,

order_symbol,

EnumToString(type),

volume,

DoubleToString(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN),digits),

DoubleToString(sl,digits),

DoubleToString(tp,digits),

magic);

//--- если MagicNumber совпадает, Stop Loss и Take Profit не заданы

if(magic==EXPERT_MAGIC && sl==0 && tp==0)

{

request.action=TRADE_ACTION_MODIFY; // тип торговой операции

request.order = OrderGetTicket(i); // тикет ордера

request.symbol =Symbol(); // символ

request.deviation=5; // допустимое отклонение от цены

//--- установка уровня цены, тейк-профит и стоп-лосс ордера в зависимости от его типа

if(type==ORDER_TYPE_BUY_LIMIT)

{

price = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)-offset*point;

request.tp = NormalizeDouble(price+offset*point,digits);

request.sl = NormalizeDouble(price-offset*point,digits);

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // нормализованная цена открытия

}

else if(type==ORDER_TYPE_SELL_LIMIT)

{

price = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)+offset*point;

request.tp = NormalizeDouble(price-offset*point,digits);

request.sl = NormalizeDouble(price+offset*point,digits);

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // нормализованная цена открытия

}

else if(type==ORDER_TYPE_BUY_STOP)

{

price = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)+offset*point;

request.tp = NormalizeDouble(price+offset*point,digits);

request.sl = NormalizeDouble(price-offset*point,digits);

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // нормализованная цена открытия

}

else if(type==ORDER_TYPE_SELL_STOP)

{

price = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)-offset*point;

request.tp = NormalizeDouble(price-offset*point,digits);

request.sl = NormalizeDouble(price+offset*point,digits);

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // нормализованная цена открытия

}

//--- отправка запроса

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // если отправить запрос не удалось, вывести код ошибки

//--- информация об операции

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

//--- обнуление значений запроса и результата

ZeroMemory(request);

ZeroMemory(result);

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+



Delete Pending Order

Торговый приказ на удаление отложенного ордера. Требуется указание 2 полей:

action

order

Пример торговой операции TRADE_ACTION_REMOVE для удаления отложенных ордеров:

#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber эксперта

//+------------------------------------------------------------------+

//| Удаление отложенных ордеров |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//-- объявление и инициализация запроса и результата

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

int total=OrdersTotal(); // количество установленных отложенных ордеров

//--- перебор всех установленных отложенных ордеров

for(int i=total-1; i>=0; i--)

{

ulong order_ticket=OrderGetTicket(i); // тикет ордера

ulong magic=OrderGetInteger(ORDER_MAGIC); // MagicNumber ордера

//--- если MagicNumber совпадает

if(magic==EXPERT_MAGIC)

{

//--- обнуление значений запроса и результата

ZeroMemory(request);

ZeroMemory(result);

//--- установка параметров операции

request.action=TRADE_ACTION_REMOVE; // тип торговой операции

request.order = order_ticket; // тикет ордера

//--- отправка запроса

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // если отправить запрос не удалось, вывести код ошибки

//--- информация об операции

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

