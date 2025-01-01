- Стили индикаторов в примерах
- Связь между свойствами индикатора и функциями
- SetIndexBuffer
- IndicatorSetDouble
- IndicatorSetInteger
- IndicatorSetString
- PlotIndexSetDouble
- PlotIndexSetInteger
- PlotIndexSetString
- PlotIndexGetInteger
PlotIndexGetInteger
Возвращает значение соответствующего свойства соответствующей линии индикатора. Свойство должно быть типов int, color, bool или char. Существует 2 варианта функции.
Вызов с указанием идентификатора свойства.
|
int PlotIndexGetInteger(
Вызов с указанием идентификатора и модификатора свойства.
|
int PlotIndexGetInteger(
Параметры
plot_index
[in] Индекс графического построения
prop_id
[in] Идентификатор свойства индикатора. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER.
prop_modifier
[in] Модификатор указанного свойства. Только свойства индексов цветов требуют модификатора.
Примечание
Функция предназначена для извлечения настроек рисования соответствующей линии индикатора. Функция работает в паре с функцией PlotIndexSetInteger для копирования свойств рисования из одной линии в другую.
Пример: индикатор, окрашивающий свечи в цвет, зависящий от дня недели. Цвета для каждого дня задаются программным путем.
|
#property indicator_separate_window