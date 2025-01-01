PlotIndexGetInteger

Возвращает значение соответствующего свойства соответствующей линии индикатора. Свойство должно быть типов int, color, bool или char. Существует 2 варианта функции.

Вызов с указанием идентификатора свойства.

int PlotIndexGetInteger(

int plot_index,

int prop_id,

);

Вызов с указанием идентификатора и модификатора свойства.

int PlotIndexGetInteger(

int plot_index,

int prop_id,

int prop_modifier

)

Параметры

plot_index

[in] Индекс графического построения

prop_id

[in] Идентификатор свойства индикатора. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER.

prop_modifier

[in] Модификатор указанного свойства. Только свойства индексов цветов требуют модификатора.

Примечание

Функция предназначена для извлечения настроек рисования соответствующей линии индикатора. Функция работает в паре с функцией PlotIndexSetInteger для копирования свойств рисования из одной линии в другую.

Пример: индикатор, окрашивающий свечи в цвет, зависящий от дня недели. Цвета для каждого дня задаются программным путем.