Справочник MQL5Торговые функцииPositionGetInteger 

Функция возвращает запрошенное свойство открытой позиции, предварительно выбранной при помощи функции PositionGetSymbol или PositionSelect. Свойство позиции должно быть типа datetime, int. Существует 2 варианта функции.

1. Непосредственно возвращает значение свойства.

long  PositionGetInteger(
   ENUM_POSITION_PROPERTY_INTEGER  property_id      // идентификатор свойства
   );

2. Возвращает true или false в зависимости от успешности выполнения функции.  В случае успеха значение свойства помещается в приемную переменную, передаваемую по ссылке последним параметром.

bool  PositionGetInteger(
   ENUM_POSITION_PROPERTY_INTEGER  property_id,     // идентификатор свойства
   long&                           long_var         // сюда примем значение свойства
   );

Параметры

property_id

[in]  Идентификатор свойства позиции. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_POSITION_PROPERTY_INTEGER.

long_var

[out]  Переменная типа long, принимающая  значение запрашиваемого свойства.

Возвращаемое значение

Значение типа long. В случае неудачного выполнения возвращает 0.

Примечание

При "неттинговом" учете позиций (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING и ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) по каждому символу в любой момент времени может быть открыта только одна позиция, которая является результатом одной или более сделок. Не следует путать между собой позиции и действующие отложенные ордера, которые также отображаются на вкладке "Торговля" в панели "Инструменты".

При независимом представлении позиций (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) по каждому символу одновременно может быть открыто несколько позиций.

Для гарантированного получения свежих данных о позиции рекомендуется вызывать функцию PositionSelect() непосредственно перед обращением за ними.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Trade function                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTrade()
  {
//--- проверим наличие позиции и выведем время её изменения
   if(PositionSelect(_Symbol))
     {     
//--- получим идентификатор позиции для дальнейшей работы с ней
      ulong position_ID=PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER);
      Print(_Symbol," position #",position_ID);
//--- получим время образования позиции в миллисекундах с 01.01.1970
      long create_time_msc=PositionGetInteger(POSITION_TIME_MSC);
      PrintFormat("Position #%d  POSITION_TIME_MSC = %i64 milliseconds => %s",position_ID,
                  create_time_msc,TimeToString(create_time_msc/1000));
//--- получим время последнего изменения позиции в секундах с 01.01.1970
      long update_time_sec=PositionGetInteger(POSITION_TIME_UPDATE);
      PrintFormat("Position #%d  POSITION_TIME_UPDATE = %i64 seconds => %s",
                  position_ID,update_time_sec,TimeToString(update_time_sec));
//--- получим время последнего изменения позиции в миллисекундах с 01.01.1970
      long update_time_msc=PositionGetInteger(POSITION_TIME_UPDATE_MSC);
      PrintFormat("Position #%d  POSITION_TIME_UPDATE_MSC = %i64 milliseconds => %s",
                  position_ID,update_time_msc,TimeToString(update_time_msc/1000));
     }
//---
  }

Смотри также

PositionGetSymbol(), PositionSelect(), Свойства позиций